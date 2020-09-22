Ziraat Bankası'ndan flaş hamle! Ev almak isteyenler...

Ev almak isteyenler için güzel haber Ziraat Bankası'ndan geldi. Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr'de yayınlanan ilanla ev sahibi olmak istenler Ziraat Bankası tarafından satışa sunulan konutları alabilecek.

Basın İlan Kurumu ve Ziraat Bankası A.Ş. arasında yapılan işbirliği sonucunda Banka’ya ait gayrimenkullerin satışına ilişkin ilanlar Türkiye’nin İlan Portalı ilan.gov.tr’de yayınlanmaya başladı.

Türkiye’nin köklü bankalarından Ziraat Bankası A.Ş. tarafından ihale ile satışı gerçekleştirilen arsa, daire, işyeri, tarım arazisi vb. gayrimenkulleri ilan.gov.tr’de görüntüleyerek satış sürecine katılmak artık mümkün. Ziraat Bankası gayrimenkul satış ilanları için özel olarak tasarlanan sayfalardan internet sitemizin gelişmiş arama alt yapısını kullanarak gayrimenkullerin genel özelliklerine, satış bilgilerine ve fotoğraflarına hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.