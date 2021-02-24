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Ziraat Bankası'ndan faiz kararı! Bugün başlıyor

24 Şubat 2021 Çarşamba - 9:00 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 9:00

Ziraat Bankası faiz kararını müşterilerine duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada faiz değişikliğinin bugünden itibaren geçerli olacağı açıklandı. Milyonlarca müşteriyi yakından ilgilendiren karara göre faizler 1,89’a yükseltildi. Bankadan kredili mevduat kullananlar artık daha yüksek faiz ödeyecekler.


Milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren faiz kararı bugünden itibaren uygulanmaya başlıyor. Ziraat Bankası yapılan değişikliği tüm müşterilerine duyurdu. Kredili mevduat hesabı olan herkesi ilgilendiren karara göre faizler yükseltildi. 

Ziraat Bankası uygulanacak yeni faiz oranlarını müşterileriyle paylaştı. Buna göre aylık nakdi faiz oranı yüzde 1,46’dan 1,89’a, gecikme faizi ise yüzde 1,76’dan 2,19’a yükseldi. Ziraat Bankası'nın müşterilerine gönderdiği mesajında, “Değerli müşterilerimiz 24.02.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kredili Mevduat Hesabı aylık nakdi faiz oranı %1,89, gecikme faiz oranı %2,19 olarak uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

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