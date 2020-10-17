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Ziraat Bankası'ndan 12 ay ödemesiz kredi! Faiz oranı...

17 Ekim 2020 Cumartesi - 11:25 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 11:31

Bankalar harekete geçti ve açıklandı. 12 ay geri ödemesiz kredi fırsatı, vadesi ise 48 ay.

Ziraaat Bankası'dan 12 ay ödemesiz kredi fırsatı! Sektöre can suyu olacak. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) açıkladı. Başta Ziraat Bankası olmak üzere 15 bankadan müjde geldi. Corona virüs salgınının etkilerinin azaltılması amacıyla işletmelere maaş, kira ödemeleri ile sözleşme ve fatura giderleri için kredi imkanı tanınıyor. Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF 250 baz puan olarak belirlendi. Krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacak. Peki, Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası kredi vade ve faiz oranları!


Ziraaat Bankası 12 ay ödemesiz kredi fırsatı! Türkiye Bankalar Birliği (TBB) duyurdu. Ziraat Bankası ve 15 bankadan müjde geldi.  Şirketlere can suyu olacak ve corona virüsün ekonomik etkilerini hafifletecek 12 ay ödemesiz kredi fırsatı maaş, kira ödemeleri ile sözleşme ve fatura giderleri gibi önemli kalemleri ödeme imkanı tanıyacak. Peki,  Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası kredi vade ve faiz oranları!
 
 
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Turizm Destek Paketi'ni devreye aldı. Turizm sektörünü ekonomik açıdan rahatlatacak Turizm Destek Paketi ile virüs salgının etkilerinin azaltılmasını desteklemek amaçlanıyor. Ziraat Bankası başta olmak üzere 15 banka sektöre büyük kredi desteği sağlayacak. 
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacak. Krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacak. 
 
Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami  yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 250 baz puan olarak belirlendi. Yararlanıcı başına kefalet üst limiti 32 milyon TL ve kredi üst limiti 40 milyon TL olacak. 
 
TBB açıklamasında, Turizm Destek Paketi'ni kullandıracak bankalar da şöyle sıralandı: Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, TEB, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Ziraat Bankası. 
 

ZİRAAAT BANKASI 12 AY ÖDEMESİZ KREDİ FIRSATI!

Ziraat bankası başta olmak üzere Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, TEB, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası tarafından uygulanacak kredi limitleri ise şöyle:

 

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