Ziraat Bankası mobil uygulama çöktü mü? Ziraat Bankası mobil uygulama sorunu: Ağ bağlantısı kesildi, oturum zaman aşımına uğradı!

Türkiye’nin en fazla kullanılan mobil şube uygulamaları arasında yer alan Ziraat Bankası uygulamasında teknik sorunlar yaşanmaya başlandı. Ziraat Bankası mobil ağ bağlantısı kesildiği hatasıyla karşılayan kullanıcılar arama motorlarına yöneldi. Ziraat Mobile mobil uygulama çöktü mü, neden giremiyorum? Ziraat Mobil giriş yapamıyorum diyenler ne yapacak? Gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.

ZİRAAT MOBİL UYGULAMA ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Ziraat Mobil üzerinden bankacılık işlemlerini yapmak isteyen kişiler müşteri numarası ve şifresi bilgilerini girdikten sonra Ziraat Mobil Ağ Bağlantısı Kesildi hatası ile karşılaştılar. Ağ bağlantısı hatası vermesi nedeni ile pek çok kişi öncelikle sorunun kendi internet bağlantısı ile alakalı olduğunu düşündü ancak, birçok kişinin sosyal medyada aynı hatayı aldığını duyurması ile genel bir bağlantı sorunu olduğu ortaya çıktı.

ZİRAAT MOBİL OTURUM ZAMAN AŞIMI HATASI SOSYAL MEDYA GÜNDEMİNE GİRDİ!

Kira ödemesi, vergi ödemesi, kredi kartı ve kredi ödemesi gibi zorunlu ödeme yapacak olan kişiler mağdur olurken, Ziraat Bankası tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yorum ve şikayetlere ise Ziraat Bankası Destek hesabı üzerinden yapılan açıklamada “ZiraatDestek DM’den detaylı bilgi iletmeniz durumunda size yardımcı olmak isteriz” ifadelerine yer verildi.