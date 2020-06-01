Ziraat Bankası kredi 6 ay ödemesiz başvuru takip – Ziraat Bankası kredi sorgulama

Corona virüsü ile mücadele kapsamında kamu bankaları tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen bireysel destek kredisi başvuru sonuçları merak ediliyor. 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli 10 bin TL’ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu yapan vatandaşlar, başvuru aşamalarının hangi süreçte olduğunu öğrenmek için kredi sorgulama araştırması yapıyor. İşte Ziraat Bankası kredi 6 ay ödemesiz başvuru takip ve Ziraat Bankası kredi sorgulama ekranı hakkında merak edilenler…

36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama ekranı, destek kredi başvurusunu Ziraat Bankası üzerinden yapan vatandaşların en merak ettiği soruların başını çekiyor. 2020 corona virüsü pandemisi nedeniyle sunulan Ziraat Bankası bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvuru takibi hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

ZİRAAT BANKASI KREDİ AŞAMA SORGULAMA LİNKİ

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim (Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden takip edebiliriniz.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSU

İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamadan Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredi kullanmak mümkün.

Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr (Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamamızdan "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi kullanabilirsiniz.

Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel müşterileri finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz.

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;

- 10.000,-TL'ye kadar,

- 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,

- Aylık Eşit Taksitli,

- Kredi kullanabilecektir.