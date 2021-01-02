Ziraat Bankası Kemal Sunal reklamı dikkat çekti! Kemal Sunal reklam filmi nasıl yapıldı, hangi teknoloji kullanıldı?

Yeşilçam’ın usta oyuncu Kemal Sunal’ın yer aldığı yeni Ziraat Bankası reklamı internette en çok konuşulan konular arasına girdi. Ziraat Bankası, 2021 yılı için hazırladığı #SenHepGülümse başlıklı reklam filminde Kemal Sunalı oynattı. Ziraat Bankası reklamının ardından Ziraat Bankası Kemal Sunal gerçek mi, Kemal Sunal’ı oynayan kim, Kemal Sunal reklamı nasıl yapılmış, gibi sorular peş peşe sorulmaya başladı. Peki, Kemal Sunal reklam filmi nasıl yapıldı, hangi teknoloji kullanıldı?

Yeşilçam’ın en sevilen oyuncularından biri olan Kemal Sunal Ziraat Bankası reklamında oynadı. 2000 yılında uçağa binmeden önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kemal Sunal’ın yer aldığı Ziraat Bankası reklamı internette en çok konuşulan konulardan biri oldu. Ziraat Bankası reklamı kısa sürede viral oldu. Peki, Kemal Sunal reklam filmi nasıl yapıldı, hangi teknoloji kullanıldı?

Ziraat Bankası “Deep Fake” teknolojisinden de yararlanarak bu reklam filmini çekti. Banka daha önce de Yeşilçam Sineması'nın önde gelen isimlerinin yer aldığı bir reklam filmi yayınlanmıştı.

Ziraat Bankası reklamında Kemal Sunal’ı oynayan kim?

Mehmet Kurt, iki buçuk saat süren makyajla Kemal Sunal'a birebir benzetildi. Mehmet Kurt rolü için “Kemal Sunal’ı canlandırmak benim için onur ve gururdur. Öyle usta bir ismi canlandırıyordum ki, hata yapmaktan korktum. O yüzden çok sade ve temiz oynamaya çalıştım” dedi.

Deep Fake nedir?

Deepfakes, mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türüdür. Sıklıkla, otomatik kodlayıcılar ve üretken çekişmeli ağlar (GAN'lar) olarak bilinen makine öğrenme tekniklerini kullanarak mevcut medyanın kaynak medya üzerinde birleştirilmesi ve üst üste konması ile üretilirler. Deepfakes, "deep learning" (derin öğrenme) ve "fake" (sahte) kelimelerden türetilmiş bir birleşik kelimedir.

Deepfakes, ünlülerin sahte pornografik videolarında, intikam pornosunda, sahte haberlerde, aldatmacalarda ve finansal sahtekarlıklarda kullanıldığı için yaygın ilgi görmüştür. Bu tarz kullanımların tespit edilmesi ve sınırlandırılması için hem endüstri hem de hükümetten tepkiler gelmiştir.