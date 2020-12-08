Ziraat Bankası kararı resmen duyurdu! Hesabı olan...

Ziraat Bankası harekete geçti ve yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren yeni karara ilişkin adımı attı. Dev bankadan yeni açıklama geldi. Koronavirüs salgınına ilişkin ülkede çok sayıda tedbir kararı alındı. Bu tedbirlerin yanı sıra aynı zamanda bankaların da çalışma saatlerine yeni düzenleme getirildi. Bu bankalardan biri de Ziraat Bankası oldu.
Ziraat Bankası mesai saatlerinde değişiklik yapıldığını tüm müşterilerine duyurdu. Öte yandan bankacılık işlemlerinin Ziraat Mobil'den ve İnternet Şubelerinden saat kısıtı olmaksızın kolayca gerçekleştirilebileceğine dikkat çekildi.
ZİRAAT BANKASI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA
Ziraat Bankası'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şöyle denildi:
"Değerli müşterilerimiz, şubelerimiz 8 Aralık 2020 Salı gününden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi Ziraat Mobil'den ve İnternet Şubemizden 7/24 kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz."