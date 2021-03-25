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Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tek tek duyurdu! Ve belli oldu, faizler...

25 Mart 2021 Perşembe - 7:28 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 8:06

Kredi çekecek herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Banklar tek tek duyurdu. Faiz oranları belli oldu. Kredi çekecek herkes kredi faizlerindeki son durumu merak ediyordu. Faiz oranlarının daha düşük olması sebebiyle kredi çekmek isteyenlerin ilk tercihi kamu bankaları oluyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranlarındaki son durum belli oldu. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere bankaların kredi faiz oranları...


Kredi kullanmayı düşünen herkes kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ediyor. Pandemi sürecinde pek çok banka kredi faizlerinde indirime gitti. Pei güncel kredi faiz oranları ne durumda? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere en çok merak edilen bankaların ihtiyaç, konut ve taşır kredisi faiz oranları...
 
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021
 
Tüketici kredisi: %1.58
 
Emekli tüketici kredisi %51
 
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54
 
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56
 
Konut kredisi: %1.39'dan başlayan fiyatlarla
 
HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021
 
İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,
 
Taşıt Kredilerinde %1,58'den,
 
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
 
VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021
 
Taşıt kredisi: %1.34'den
 
İhtiyaç kredisi %1.42'den
 
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.
 
İŞBANKASI  İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021
 
İhtiyaç Kredilerinde %1,60'dan
 
Taşıt Kredilerinde %1,60'dan
 
Konut Kredilerinde %1,45'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
 
GARANTİ BBVA TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021
 
İhtiyaç kredisi: %1.83
 
Taşıt kredisi: %1.8
 
Konut kredisi: 1.5
 
AKBANK I  İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021
 
İhtiyaç kredisi: 1.69
 
Taşıt kredisi: 1.43
 
Kanut kredisi: %1.45
 
ING I  İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021
 
İhtiyaç kredisi: 1.54
 
Taşıt kredisi: 1.64
 
Kanut kredisi: %1.46
 
 
İhtiyaç kredisi: 1.69
 
Taşıt kredisi: 1.43
 
Kanut kredisi: %1.45

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