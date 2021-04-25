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Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank'tan kredi hamlesi! Belli oldu

AA |  25 Nisan 2021 Pazar - 14:32 | Son Güncelleme : 25 04 2021 - 14:34

Kamu bankaları harekete geçti. Kredi kullanan milyonları kapsıyor. Tüm vatandaşlara duyuruldu. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank finansman desteği sağladı. Türkiye'de geçen yıl Hazine garantisiyle sağlanan kredilerin toplamı 2 milyar 225 milyon doları bulurken, bu kaynağın çoğu kamu bankalarınca alındı.


Banka kredisi kullanan vatandaşların ilk tercihi kamu bankalarından yana oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı  derlemeye göre, Hazine garantisiyle kamu kurumları ve özel kuruluşların dış  finansman kaynaklarından sağladığı krediler 2019 yılında 2 milyar 793 milyon  dolar iken 2020 yılında 2 milyar 225 milyon dolar oldu.
 
Söz konusu kredilerin yaklaşık 1 milyar 198 milyon dolarlık kısmı  Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından, 426 milyon doları yabancı ticari  bankalardan, 600 milyon doları da diğer uluslararası kuruluşlardan temin edildi.
 
Söz konusu kaynağın 4'te 3'üne karşılık gelen 1 milyar 678 milyon  doları kamu bankalarınca sağlanırken, bu dönemde Türkiye İhracat Kredi Bankası  (Türk Eximbank) 526 milyon dolar, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 901 milyon  dolar, Türkiye Vakıflar Bankası da 250 milyon dolarlık yabancı finansman  temininde bulundu.
 
Finansal olmayan kuruluşlar arasında Türkiye Elektrik İletim AŞ  (TEİAŞ) 347 milyon dolarlık Hazine garantili kredi alırken, özel finansal  kuruluşlar arasında bulunan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 200 milyon dolarlık  krediye Hazine garantisiyle ulaştı.
 
 2021'de toplam 3 milyar 209 milyon dolarlık geri ödeme yapılacak
 
Öte yandan, 2012 yılından 31 Mart 2021'e kadar Hazine garantili  kredilerde 12 milyar 882 milyon dolarlık geri ödeme gerçekleştirilirken, bunun 12  milyar 615 milyon doları kuruluşlar tarafından, 267 milyon doları da Hazinece  yapıldı. Hazinenin ödediği kısmın 245 milyon dolarını mahalli idare borçları  oluşturdu.
 
Geçen yıl Hazine garantili kredilerden toplam 1 milyar 932 milyon  dolarının ödemesi yapıldı. Bunun 1 milyar 907 milyon doları kredi alan  kuruluşlarca, 25 milyon doları da Hazine tarafından karşılandı. Hazinenin ödediği  söz konusu tutar mahalli idarelerin aldığı kredilerden oluştu.
 
Ayrıca, bu yıl 31 Mart itibarıyla Hazine garantili kredilerin 1 milyar  582 milyon dolarlık geri ödemesi gerçekleştirildi.
 
Bununla birlikte, Hazine garantili kredilerin geri ödeme  projeksiyonlarına bakıldığında, 2021'de 219 milyon doları faiz, 2 milyar 990  milyon doları anapara olmak üzere 3 milyar 209 milyon dolarlık ödeme yapılması  öngörülüyor.
 
Söz konusu kredi geri ödemelerinin 2022'de toplam 1 milyar 972 milyon  dolar, 2023'te 1 milyar 693 milyon dolar, 2024'te 1 milyar 466 milyon dolar,  2025'te 1 milyar 159 milyon dolar olması planlandı. 2026 ve sonrasında yapılacak  ödemelerle tutar 16 milyar 476 milyon doları bulacak.
 
  
 

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