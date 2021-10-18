Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank resmen duyurdu! Faiz oranları değişti, şu an...

Bankalar art arda açıkladı. Yeni faiz oranları belli oldu. Kredi çekecek herkes merakla bekliyordu. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faizlerinde değişikliğe gitti. İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde uygulanan faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmesi...

Kredi çekecek herkes en uygun koşullarda kredi kullanımı sağlamak istiyor. Bu nedenle en çok araştırılan konulardan biri hangi bankaların faiz oranlarının daha düşük olduğu. Kredi kullanmayı planlayanların ilk tercihi ise kamu bankalarından yana oluyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde faiz oranları yukarı yönlü bir seyir izlese de ihtiyaç durumunda vatandaşlar bankaların yolunu tutuyor.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları yükseldi. İşte bankaların kredi faiz oranlarında son durum...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI Tüketici kredisi: yüzde 1.59 Taşıt kredisi (kaskolu): yüzde 1.61 Taşıt kredisi (kaskosuz): yüzde 1.63 Konut kredisi: yüzde 1.41

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.61

SarıPanjur Konut Kredisi: yüzde 1,37

Taşıt kredisi: yüzde 1.50

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: yüzde 1,63

Konut kredisi: yüzde 1,38

Taşıt kredisi: yüzde 1,54

BANA KREDİ ÇIKAR MI?

Kredi çekecek kişilerin merak ettiği diğer bir soru ise 'Bana kredi çıkar mı? oluyor. Bankaların amacı tüketicilere kredi sağlayarak kar elde etmek. Dolayısıyla bankalar başvuran kişiye kredi kullandırma hedefinde oluyor. Ancak burada önemli bir nokta kredi geri ödemelerinin sorunsuz şeklide yapılabilmesi oluyor. Öncelikle çekilen kredi türü ne olursa olsun kişinin aylık gelirinin kredi taksidini ödemeye yetip yetmeyeceğine baklılyor. Burada kredi notu devreye giriyor. Kredi notunu geçmişte bankalar ile olan ilişkiler ve gelir durumu belirliyor.

KREDİ NOTUMU NASIL YÜKSELTEBİLİRİM?

Kredi başvurusu yapmadan önce kredi notunun öğrenilmesi önemli .Eğer kredi notunuz düşük ise kredi başvurusu için 3 ay beklemenizde fayda var. Bu süreçte var olan ödemelerinizi düzenli bir şekilde yapmanız kredi notunuzun yükselmesini sağlayacak.