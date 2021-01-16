Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti BBVA, Denizbank, Akbank, HSBC! Bankalar resmen açıkladı, değişti...

Bankalar tek tek açıkladı. Yeni yıl ile birlikte yeni dönem başlıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti BBVA, Denizbank, Akbank, HSBC,İş Bankası, QNB Finansbank, ING Bank, TEB gibi çok sayıda banka yeni çalışma saatlerini duyurdu. Bazıları başladı, bazıları ise pazartesi başlıyor. İşte bankaların yeni çalışma saatleri...

Koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülke genelinde bir dizi tedbirler alınmış ve bankalar da mesai saatlerini güncellediklerini duyurmuştu. Böylece bankaların çalışma saatleri değişmişti. Yeni yılla birlikte bankalardan yeniden normal çalışma saatlerine döndüklerine dair açıklamalar geldi. Şubelere gidip işlem yapmak isteyen vatandaşlar hafta içi bankalar kaça kadar açık sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki bankalar kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? İşte 2021 yılı yeni banka çalışma saatleri...

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ Ziraat Bankası da resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak şubelerinin 8 Aralık 2020 Salı gününden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini açıkladı. VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ Vakıfbank da resmi Twitter hesabından şubelerinin çalışma saatlerinin 10 Aralık 2020 itibarıyla değiştiğini duyurmuştu. Banka açıklamasında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerimizin çalışma saatleri 09:30-12.30 ve 13.30-16.00 olarak güncellenmiştir. Birçok bankacılık işleminizi VakıfBank Mobil, İnternet Şubemiz ve ATM'lerimizden 7/24 gerçekleştirebileceğinizi hatırlatır, sağlıklı günler dileriz." ifadelerini kullanmıştı. ALBARAKA TÜRK ÇALIŞMA SAATLERİ Albaraka Türk internet sitesinden yaptığı duyuruda koronavirüs tedbirleri kapsamında 17.11.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar şube hizmet saatlerinin 09.30-17.00 olarak düzenlendiğini belirtti. Bankada öğle arası saati ise 12:30-13:30 arası.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA internet sitesinden daha önce yaptığı duyuruyla müşterilerine şubelerinin çalışma saatlerinin değiştiği bilgisini vermişti. Garanti BBVA’dan yapılan açıklamaya göre koronavirüs tedbirleri kapsamında şubeler 2 Aralık 2020 itibarıyla 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında çalışacaktı. Bankadan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Buna göre bankanın şubeleri 11 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla normal saatleri olan 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 arasında hizmet vermeye başladı. Açıklamada "Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında şube içinde uygulanan önlemler devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi de sosyal medya hesabından konuyla ilgili duyuru yaptı. Buna göre banka 12 Ocak 2021 Salı gününden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verdiklerini açıkladı.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank da internet sitesinden yaptığı açıklama ile 14 Ocak 2021 tarihi itibarıyla tüm şubelerinde 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurmuştu.

HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ

Çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalar arasında olan HSBC de internet sitesinden "18 Ocak Pazartesi günü itibarıyla tüm şubelerimiz hafta içi her gün 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında müşteri ziyaretlerine açık olacaktır." şeklinde açıklama yaptı.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB de çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Bankadan yapılan duyuruya göre şubeleri, 14.01.2021 tarihi itibarıyla hafta içi her gün 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğini açıkladı.

ING ÇALIŞMA SAATLERİ

ING Bank da daha önce çalışma saatlerinde değişikliğe gitmişti ve internet sitesinden müşterilerine bilgi vermişti. Son olarak banka çalışma saatlerini yeniden güncelledi. Buna göre banka 12 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ Türkiye İş Bankası da çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalardan bir tanesi oldu. Bankanın internet sitesinden yayınlanan duyuru ile müşterilere konuyla alakalı bilgi verildi. Yapılan açıklamada "Şubelerimiz 18 Ocak itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir." ifadeleri kullanıldı. QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ QNB Finansbank da çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. QNB Finansbank konuyla ilgili olarak internet sitesinde müşterilerine bilgi verdi. Açıklamada "Şubelerimiz 18 Ocak 2021 itibarı ile 10:00-13:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında müşterilerimize hizmet vermeye başlayacaktır." denildi. AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ Akbank da daha konuyla ilgili internet sitesinden bir açıklama yapmıştı ve hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren şubelerinde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurmuştu. Akbank son olarak yaptığı açıklamayla 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladığını duyurdu.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank da resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çalışma saatlerinin değiştiğini duyurdu. Banka paylaşımında "Değerli Müşterilerimiz, tüm şubelerimiz 8 Aralık 2020 itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi dijital kanallarımızdan 7/24 gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz." ifadelerine yer verdi.

ŞEKERBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Şekerbank da son olarak yaptığı güncel bir açıklama ile şubelerinin çalışma saatlerinin değiştiğini duyurdu. Şubeler 12 Ocak 2021 Salı gününden itibaren hafta içi her gün 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.Bunun yanı sıra bankaların çalışma saatleri güncel gelişmeler doğrultusunda değişiklik gösterebileceği için en doğru bilgiyi almak adına bankaların internet sitelerindeki duyuruları takip etmek ya da bankalarla iletişime geçmek gerekiyor.