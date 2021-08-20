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Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank art arda açıkladı! Faiz oranları...

20 Ağustos 2021 Cuma - 14:31 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 15:31

Kredi çekecekler dikkat! Bankalar peş peşe duyurdu. Faiz oranları değişti. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası kredi çekmek isteyenler için faiz oranlarını açıkladı. İşte ihtiyaç, konut ve taşıt kredi faizlerinde son durum...


Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların yolunu tutuyor. Kredi çekmeyi planlayanlar bankaların güncel faiz oranlarını ve en düşük faizli kredi veren bankaları araştırıyor. Ev, araba almak için ya da acil ihtiyaçlar, ödemeler, borçlar için çekilecek olan konut, ihtiyaç ve taşıt kredisinde  bankaların faiz oranları ise sık sık güncelleniyor. Güncel kredi falzlerini takip etmek ise tüketiciler için kolay olmuyor. 

Kredi çekerken vatandaşların ilk tercihi çoğunlukla, faiz oranlarının genel olarak daha düşük olması sebebi ile kamu bankaları oluyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası kredi çekecekler için yeni kredi faiz oranlarını duyurdu.

İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranlarındaki son durum...

 
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
 
Tüketici kredisi: %1.63tden 
 
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61
 
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63
 
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla
 
 
HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 
 
İhtiyaç Kredilerinde %1,63'ten
 
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
 
Konut Kredilerinde %1,38’den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
 
 
 
VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 
 
İhtiyaç kredisi %1,59
 
Taşıt Kredisi % 1.50
 
Konut Kredisi %1,37
 
 
İŞBANKASI İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 
 
İhtiyaç Kredilerinde %1,60'dan
 
Taşıt Kredilerinde %1,55'ten
 
Konut Kredilerinde %1,40'dan başlayan faiz oranları uygulanıyor. 
 
 

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