Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank art arda açıkladı! Faiz oranları...

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların yolunu tutuyor. Kredi çekmeyi planlayanlar bankaların güncel faiz oranlarını ve en düşük faizli kredi veren bankaları araştırıyor. Ev, araba almak için ya da acil ihtiyaçlar, ödemeler, borçlar için çekilecek olan konut, ihtiyaç ve taşıt kredisinde bankaların faiz oranları ise sık sık güncelleniyor. Güncel kredi falzlerini takip etmek ise tüketiciler için kolay olmuyor.

Kredi çekerken vatandaşların ilk tercihi çoğunlukla, faiz oranlarının genel olarak daha düşük olması sebebi ile kamu bankaları oluyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası kredi çekecekler için yeni kredi faiz oranlarını duyurdu.

İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranlarındaki son durum...

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: %1.63tden Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61 Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63 Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI İhtiyaç Kredilerinde %1,63'ten Taşıt Kredilerinde %1,54'den, Konut Kredilerinde %1,38’den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.