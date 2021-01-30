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Ziraat Bankası duyurdu! Flaş karar...

30 Ocak 2021 Cumartesi - 13:21 | Son Güncelleme : 30 01 2021 - 13:21

Ziraat Bankası hesabı olan herkesi çok yakından ilgilendiren kararı duyurdu. Dev banka müşterilerine gönderdiği SMS'te “Değerli müşterilerimiz 24 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kredili Mevduat Hesabı aylık akdi faiz oranı yüzde 1,89, gecikme faiz oranı yüzde 2,19 olarak uygulanacaktır” ifadelerine yer verdi. Vakıfbank ve Garanti BBVA da kararını açıkladı...


Merkez Bankası’nın sıkılaştırma adımları çerçevesinde kredi faizlerindeki artışa paralel bankalar da peş peşe  kredili mevduat hesapları ve gecikme faiz oranlarını açıklıyor. Ziraat Bankası yeni yılda uygulanacak faiz oranlarını müşterileriyle paylaştı. Buna göre aylık nakdi faiz oranı yüzde 1,46’dan 1,89’a, gecikme faizi ise yüzde 1,76’dan 2,19’a yükseldi. Ziraat Bankası'nın müşterilerine gönderdiği mesajında, “Değerli müşterilerimiz 24.02.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kredili Mevduat Hesabı aylık akdi faiz oranı %1,89, gecikme faiz oranı %2,19 olarak uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.
 
Vakıfbank hesabı olan herkesi çok yakından ilgilendiren kararını resmen duyurdu. Vakıfbank, 25 Şubat 2021’den itibaren geçerli olarak uygulanacak yeni faiz kararlarını müşterilerine iletti. Dev bankadan yapılan açıklamada 25 Şubat 2021 itibarıyla Ek Hesap faizi aylık yüzde 1,79 yerine yüzde 1,89; gecikme faizi aylık yüzde 2,09 yerine yüzde 2,19 olarak uygulanacaktır" denildi.
 
 
Garanti BBVA da faiz kararını tebliğ etti.Garanti BBVA, 1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla geçerli olacak avans hesap ve gecikme faiz oranlarını açıkladı. Faiz oranları arttı. Banka kararı müşterilerine SMS ile duyurdu. Yapılan bilgilendirmede avans hesabı faiz oranı 1.89, gecikme faiz oranı ise 2.19 olarak uygulanacak.
 
 

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