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Ziraat Bankası duyurdu! Değişti, ilk kez...

27 Aralık 2020 Pazar - 16:07 | Son Güncelleme : 27 12 2020 - 16:19

Ziraat Bankası güzel haberi duyurdu. Değişti. İlk kez gerçekleşti. Paralar T.C. kimlik numarasına göre yatırılacak. Ödemeler tüm kamu bankalarının ATM'lerinden ücretsiz olarak yapılabilecek. Yarım milyon öğrenci yararlandı. Ziraat Bankası, KYK burs/kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin "Bankkart Genç"lerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ilk defa adreslerinde teslim etti.


Ziraat Bankası yapılan değişikliği kamuoyuna duyurdu. Koronavirüs salgını nedeni değişikliğe neden oldu. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası, bu yıl yarım milyona  yakın öğrenciyi kapsayan KYK başvuru sürecini tamamen dijital ortama taşıdı.  Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ile entegre şekilde yürütülen başvuru sürecinin ilk  aşaması e-devlet üzerinden tamamlandı. E-devletten bankaya iletilen datayla  öğrenci tanımlama işlemleri de temassız olarak dijital ortamda yürütüldü.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Dijital Çözümler,  Operasyon ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, "Günümüz pandemi  koşullarında, öğrencilerimizin sağlığını birinci önceliğimiz olarak gördük. Her  yıl öğrencilerimizin kampüslerine kadar ulaştırdığımız 'Bankkart Genç'lerini bu  yıla özel bildirdikleri adreslerinde teslim ettik. Devletimizin öğrencilere  sunduğu güzel bir imkan olan KYK burs/kredi ödemelerinde öğrencilerin herhangi  bir sorun yaşamadan ödemelerini almalarını sağlayacağız. Öğrencilerimizin  sağlığını birinci planda tutarak, başvurudan teslime kadar evlerinden çıkmadan  sürecin tamamlanmasına yönelik tasarladığımız yapıda, iş akışlarının her  aşamasında yaptığımız bilgilendirmeler ve yönlendirmeler ile başarılı bir çalışma  ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.
 
Yarım milyona yaklaşan öğrenci, kartlarını dışarı çıkmadan teslim  aldı
 
Kırbaş, Ziraat Bankası’ndan ilk defa KYK burs/kredi ödemesi alacak  olan öğrencilerin, dışarı çıkarak Kovid-19 riskine maruz kalmamaları amacıyla,  Bankkart Genç teslimlerinde şubelerin olmadığı bir süreci tasarlamaya hassasiyet  gösterdiklerini kaydetti. Öğrencileri başvuru aşamasından teslim sürecine kadar  geçen süre içinde her etapta internet, sosyal medya ve kendilerine özel  gönderilen SMS’ler gibi çeşitli iletişim kanalları üzerinden bilgilendirdiklerini  aktaran Kırbaş, "Detaylı bilgi almak isteyen öğrencilerimize de çağrı merkezimiz  ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden yardımcı olduk. Öğrencilerimizin kart  gönderi sürecini dijital kanallarımız üzerinden takip etmelerini sağladık.  Adreslerinde bulunamayan öğrencilerimize yine çağrı merkezimiz ile ulaşıp,  adreslerini güncelleyerek kartlarını bulundukları adrese başarıyla teslim ettik."  açıklamasında bulundu.
 
Öğrencilerin merakla bekledikleri ilk ödemelerini de yıl bitmeden  almalarını sağlamak için tüm süreçlerin hazır olduğunu vurgulayan Kırbaş, şunları  aktardı:
 
  "T.C. Kimlik Numarasına göre belirlenecek ödeme takvimi doğrultusunda  ödemeler, tüm kanallarımızdan gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimiz bankamız  kartlarıyla Ziraat Bankası ATM’lerinin yanı sıra diğer kamu bankalarına ait  ATM’lerden de ücretsiz para çekebileceklerdir. Ayrıca ATM’lerimizden ödemelerini  almak isteyen öğrencilerimiz için kartla para çekmenin yanında bu yıl yeni bir  uygulama daha getirdik. Kartı yanında olmayan ya da kart teslimi için  belirttikleri adreste bulunamadığından kart teslimi gerçekleşmemiş az sayıda  öğrencimiz, bankamız ATM’lerindeki kartsız işlem menüsünden ilk ödemelerini  alabileceklerdir. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz yine kartsız olarak QR kod ile  ATM’lerden para çekebilir, alışverişlerini QR kod veya temassız ödeme ile  yapabilirler."
 
Ziraat Bankası’nda tüm hizmet kanallarının tek bir merkezden  yönetildiğini belirten Kırbaş, internet bankacılığı, mobil bankacılık, şube, ATM  ve çağrı merkezi gibi müşteriye temas ettikleri tüm kanallarda bütünleşik bir  modelde çalıştıklarını, dijital süreç yönetiminde de her müşteri kitlesine özel  çözümler üretmeye devam ettiklerini bildirdi. Teknolojiyi kolaylıkla birleştiren  Ziraat Mobil uygulamasını kullanabilmek için artık şubeye gitme ihtiyacını  ortadan kaldırdıklarını belirten Kırbaş, online başvuru ile anında dijital  müşteri olmanın mümkün hale geldiğini ve bu kanaldaki aktif müşteri sayısının 14  milyon adede yaklaştığını belirtti.
 
Kırbaş, öğrencilerin üniversite hayatlarında tanıştıkları ilk banka  olmaktan gurur duyduklarını, onları en genç ve en dinamik dijital bankacılık  kullanıcıları olarak gördüklerini, mobil deneyimlerini önemsediklerini, öğrenim  süreleri ve burs/kredi ödemeleri tamamlandıktan sonra meslek hayatlarında ve ömür  boyu finansal ihtiyaçlarını karşılama noktasında yanlarında olmayı istediklerini  ifade etti.
 
Bu arada, açıklamaya göre ilk defa kredi/burs alacak öğrenciler için  ödeme tarihleri şöyle:
 
TCKN son hanesi   Tarih
0
28.12.2020    2
29.12.2020    4
30.12.2020    6 ve 8
31.12.2020    
 

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