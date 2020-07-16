Ziraat Bankası bayram kredisi veriyor mu? Bayram kredisi veren bankalar…

Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar bankaların bayram kredisi araştırmalarını arttırdı. Kurban bayramı öncesi QNB Finansbank, Garanti Bankası, ING Bankası ve TEB bankası açıklama yayımladı ve kredi detayları hakkında bilgi verdi. TEB, 0,79'dan başlayan faiz oranları ve 36 aya varan vade ile ihtiyaç kredisi kullandırırken, QNB Finansbank Kurban Bayramı'nda vatandaşlara aylık 0,84'ten başlayan faiz oranlarıyla, Garanti Bankası ise 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 60 aya varan vade ile kredi imkanı sunuyor. Peki, Ziraat Bankası bayram kredisi veriyor mu? İşte Bayram kredisi veren bankalar…

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, bu yıl arefe 30 Ağustos Perşembe günü bayram ise 31 Temmuz Cuma günü başlıyor. Bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar bankaların bayram kredilerini araştırmaya başladı. Peki, Hangi bankalar bayram kredisi veriyor? Ziraat Bankası bayram kredisi veriyor mu? İşte QNB Finansbank, Garanti Bankası, ING Bankası ve TEB bankası bayram kredisi haberleri…

BAYRAM KREDİSİ VEREN BANKALAR

TEB BAYRAM KREDİSİ

TEB, 0,79'dan başlayan faiz oranları ve 36 aya varan vade ile ihtiyaç kredisi kullandırıyor. TEB Müşterisi değilseniz de TEB müşterisi olarak %0,79'dan başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi çekebilirsiniz. Kampanya Sadece CEPTETEB İnternet Şubesi , CEPTETEB Mobil Uygulaması, Çağrı merkezi ve teb.com.tr den yapılan başvurularda geçerlidir. Kredinizi sadece CEPTETEB İnternet Şubesi veya CEPTETEB Mobil Uygulaması'ndan da kullanabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK KURBAN BAYRAMI KREDİSİ

QNB Finansbank Kurban Bayramı'nda vatandaşlara aylık 0,84'ten başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Kurban Bayramı'na özel 3 ay ödemesiz olarak sunulan krediden faydalanmak isteyenlerin bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapması gerektiği bildirildi. Bayram kredisi için en yakın şubeye giderek de başvuru yapılacak. Ayrıca 0 850 222 0 900 numaralı çağrı numarasını arayarak bilgi alına bileceği aktarıldı.

QNB Finansbank tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramı kredi kampanyası hakkında, "İhtiyaçlar arttığında QNB Finansbank her zaman yanınızda! QNB Finansbank'ın farklı ihtiyaçlara yönelik hazırladığı ihtiyaç kredisi tekliflerinden size en uygun olanı seçerek rahat bir nefes alın!" ifadeleri kullanıldı.

GARANTİ BANKASI KURBAN BAYRAMI KREDİ

Kurban Bayramı öncesinde kredi çekmek isteyenler için Garanti Bankası 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 60 aya varan vade ile kredi imkânı tanıyor. 100.000 TL'lik bir kredi için 60 ay, ayda 2,340,12 TL ödeme yapılabiliyor. 60 aya varan vadelerle İhtiyaç Kredisi başvurunuzu formuyla, Garanti BBVA İnternet/Mobil kullanıcısıysanız hızlıca bu kanallardan yapabiliyor. Değerlendirmenizin olumlu olması durumunda kredi hemen kullanılabiliyor. Faiz oranları ise %0,99 ve %1,64 arasında değişiyor.

ING BAYRAM KREDİSİ

ING Türkiye ise Kurban Bayramı öncesinde nakit ihtiyacı olan kişilere uygun oranlarla kredi sunuyor. 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık %0,79'dan başlayan faiz oranlarıyla sağlanan krediye, ING müşterisi olmayan kişiler de kredi başvurusu yapabiliyor. Detaylı bilgi ve başvuru için ING web sayfasını ziyaret edebilir veya size en yakın şubeye gidebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI, HALKBANK, VAKIFBANK BANKA KREDİSİ VERİYOR MU?

Kamu bankaları bayram öncesi ihtiyaç kredisi kampanyalarını başlatmıştı. İhtiyaç kredilerinİN bankaların faiz oranları ise şöyle:

Halkbank ihtiyaç kredisi faiz oranı 0,98

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı: 0,98.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi: 0,86

İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI

Gelir durumu ihtiyaç kredisi için en önemli şartlardan biridir. Birçok bankanın aradığı diğer şartlar ise;

18 yaşını doldurmuş olmak (Bankalar yine de 20 yaş ve üzerine kredi vermektedir.)Vergi levhasının ya da SSK kaydının olması. (Son 3 aya dair)

Herhangi bir bankadan aldığınız borçtan dolayı takibe düşmemiş olmanız.

Bazı durumlarda kefil (Kefil olarak eşin rızası istenebiliyor.)

Gelirin resmi olarak beyan edilmesi.

Bunların dışında eğer ipotekli ihtiyaç kredisi çekilecekse, eşin rıza durumu istenebilir. İhtiyaç kredileri 36 ay vade ile kullanılabilir. İhtiyaç kredilerinde tüm hane halkının değil, yalnızca krediyi çekecek kişinin geliri hesaplanır. (Hane halkı kefil olabilir.) Yine birçok bankada gelirin en fazla %50'si aylık taksit olacak şekilde kredi çekilebiliyor.