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Ziraat Bankası açıkladı! 100 bin liraya kadar…

26 Ekim 2020 Pazartesi - 17:07 | Son Güncelleme : 26 10 2020 - 17:07

Ziraat Bankası açıkladı. 48 aya kadar vade ve yıllık 11,5 faizle kredi kullandırılacak. KOBİ’lere 100 bin liraya kadar verilecek Mikra İşletmeler Destek Paketi hayata geçirildi. Cirosu 3 milyon liraya kadar olan firmalar yararlanabilecek. Mikro İşletmeler Destek Paketi ile KOBİ'lerin başta maaş ve kira ödemeleri olmak üzere; temel maliyetlerinin karşılaması böylelikle KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını giderilmesiyle beraber nakit desteği sağlanarak tedarikçileri ile aralarındaki nakit akışının korunması hedeflendi.


Reel sektöre sağladıkları desteği pandemi döneminde de sürdüren kamu bankaları, Mikro İşletmeler Destek Paketi kapsamında KOBİ'lere yönelik 100 bin liraya kadar kredi veriyor.  Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından yapılan ortak  açıklamada Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı olarak, 48 aya kadar vadeyle yıllık  yüzde 11,5 faiz oranıyla kullandırılacak krediden, cirosu 3 milyon TL'ye kadar  olan firmaların yararlanabileceği duyuruldu.

NAKİT DESTEĞİ SAĞLANACAK

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından yapılan ortak  açıklama ile Mikro İşletmeler Destek Paketinin detayları paylaşıldı. Reel sektöre  sağladıkları desteği pandemi döneminde de kesintisiz olarak sürdüren kamu  bankalarınca, Mikro İşletmeler Destek Paketi uygulamaya alınıyor.

Mikro İşletmeler Destek Paketi ile KOBİ'lerin başta maaş ve kira  ödemeleri olmak üzere; temel maliyetlerinin karşılaması böylelikle KOBİ'lerin  finansman ihtiyaçlarını giderilmesiyle beraber nakit desteği sağlanarak  tedarikçileri ile aralarındaki nakit akışının korunması hedeflendi.

Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı olarak, 48 aya kadar vadeyle yıllık  yüzde 11,5 faiz oranıyla kullandırılacak krediden, cirosu 3 milyon TL'ye kadar  olan firmalar yararlanabilecek.

İŞLETMELERİN AZAMİ KREDİ LİMİTİ İSE 100 BİN TL OLACAK

 1 milyon TL'nin altında ciroya ulaşan işletmelere 50 bin TL'ye kadar  limit açılan kredide, 1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında ciroya ulaşan  işletmelerin azami kredi limiti ise 100 bin TL olacak.

Bu amaçla firmaların kredi limitinin en fazla yüzde 10'u nakit olarak  serbest kullanıma bırakılacak, en az yüzde 90'lik kısmı ise işletme giderlerinin  finansmanı amacıyla 3. kişilere ve satıcılara havale-EFT ve kurumsal kart  üzerinden ödenecek. Bu sayede yeni destek paketi ile işletmelerin maaş ve kira  gibi temel giderleri karşılanmış olacak.

Mikro İşletmeler Destek Paketi kapsamında Nakit İşletme Kredisi'nin  yanı sıra firmalar, kurumsal kart, doğrudan borçlandırma sistemi (DBS), tedarik  zinciri finansmanı mal alımına yönelik teminat mektubu (TZF), güvenceli çek, nakit çekimine kapalı kurumsal kredili mevduat hesabı ürünleri üzerinden Nakit  İşletme Kredisi kullanabilecek.

 

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