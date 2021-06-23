Zincirleme suç sayılacak! Bunu yapana 15 yıl hapis cezası...

Bunu yapana 15 yıl hapis cezası geliyor. Düzenleme son anda 4. yargı paketinden çıkarılmıştı, yeniden üzerinde çalışılmaya başlandı. Zincirleme suç sayılacak. Tek ceza uygulaması yapılacak. Cezanın 12 ya da 15 yıl olması üzerinde duruluyor. AK Parti, sahte fatura ve belge düzenlemesi üzerinde tekrar çalışmaya başladı. Vergi kanunlarına göre tutulması gereken defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp, tüm borcunu öderse, idareye karşı dava açmazsa veya açtığı davalardan vazgeçerse cezası yarı oranında indirilecek.

Mevcut uygulamada, her vergi dönemi için ayrı ceza verilip, örneğin 5 dönemin cezası toplanıyordu. Yeni düzenlemede ise tek ceza uygulaması yapılacak.

Cezanın 12 ya da 15 yıl olması üzerinde duruluyor. Vergi kanunlarına göre tutulması gereken defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp, tüm borcunu öderse, idareye karşı dava açmazsa veya açtığı davalardan vazgeçerse cezası yarı oranında indirilecek.

AK PARTİ GÜNDEMİNE ALDI

Çalışmanın önerge ile Genel Kurul ya da komisyon aşamasında 4'üncü yargı paketine eklenmesi hedefleniyor. Mevcut sistemde sahte fatura ve belge düzenleyenlere 18 aydan 3 yıla kadar ceza veriliyor. Her mali yıl için ayrı ceza verildiği için toplamda 40 yıla kadar varan cezalar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle sahte fatura ve belge düzenleme suçunun zincirleme suç haline getirilmesine ilişkin çalışma yapılmış ve bu yargı paketi içinde yer almıştı. Sahte fatura düzenlenmesinin zincirleme suç kapsamına alınmasına ilişkin düzenleme Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklardan gelen itirazlar üzerine son anda paketten çıkartılmıştı.

İtirazın gerekçesi ise "böyle bir değişiklik vergi kaçıkçılarına af anlamına gelebilir, vergi kaçakçılarını teşvik edebilir" olmuştu. Ancak AK Parti , son anda paketten çıkartılan düzenlemeyi tekrar gündemine aldı.

Hem ilgili bakanlıkların hem de vatandaşın kaygılarını giderecek bir çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma kapsamında suç ve eylem arasında denge kurulacak. Bunun için Yargıtay ve ilgili tüm kurumların temsilcilerinin katıldığı bir toplantı yapılacak. Bunun sonucunda ise düzenlemeye son şekli verilecek.

ADİL DÜZENLEME