Zincirleme kaza faciası! Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, Süleyman Ö. idaresindeki 38 AB 032 plakalı özel halk otobüsü, Kocasinan ilçesi İstasyon Caddesi'nde, Nedim K. yönetimindeki 38 AEN 168 plakalı otomobil le çarpıştı.

Çarpışmanın ardından öndeki 4 otomobil ile arkadaki 1 otomobil ve 1 elektrikli bisiklet de kaza yaptı. Ayrıca park halindeki bir otomobil zarar gördü. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.