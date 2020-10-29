ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Yaşam » Zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var Aydın-İzmir otobanında meydana gelen kazalar nedeniyle adeta can pazarı yaşandı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.