Zincir marketlere ceza! Şok market ceza aldı mı? İşte ŞOK marketin cezası ve ceza alan marketler...

Rekabet Kurumu zincir marketlere ceza! Fahiş fiyat uygulayan marketlere karşı yürütülen soruşturma tamamlandı. Rekabet Kurulu tarafından 5 zincir markete idari para cezası verilmesine karar verildi. Fahiş fiyat uygulayan ve fiyat yükselten marketler 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan miktarlarda idari para cezasına çarptırıldı. Peki, Şok market ceza aldı mı? ŞOK markete ne kadar ceza kesildi? Ceza alan marketler hangileri? İşte zincir marketlere verilen ceza...

Rekabet Kurumu'ndan önemli karar! Fiyat yükselten marketlere ceza verildi. Fiyatlarda değişiklik yapan 5 zincir market tespit edildi. Rekabet Kurumu, fiyatlama davranışlarını inceledi. Soruşturma kapsamında zincir marketlere 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan miktarlarda idari para cezası verildi. Peki, Şok market ceza aldı mı? ŞOK markete ne kadar ceza kesildi? Ceza alan marketler hangileri? İşte zincir marketlere verilen ceza...

REKABET KURUMU'NUN SORUŞTURMASI TAMAMLANDI!

COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

ŞOK MARKET CEZA ALDI MI?

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yeni Mağazacılık A.Ş., BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş., Migros Ticaret A.Ş. ve Şok Marketler Ticaret A.Ş. arasında doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla fiyatların ve fiyat

geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığı; yine doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla geleceğe dönük fiyatlar, fiyat geçiş tarihleri, dönemsel aktiviteler ve kampanyalar gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşıldığı; fiyat indirimine giden veya pazar genelinde fiyatların arttığı dönemde henüz fiyat artışı yapmayan teşebbüslerin fiyatlarına tedarikçiler aracılığıyla müdahale edilmek suretiyle söz konusu fiyatların tüketiciler aleyhine yükseltilmesinin sağlandığı; rakip fiyatlarının yükselmemesi halinde ürün ve/veya bölge özelinde süratle hayata geçirilen fiyat indirimleri ve/veya tedarikçiye iade faturası kesmek gibi cezalandırma stratejileri yoluyla teşebbüsler arasındaki danışıklılığa uyumun sürekli olarak gözetildiği; böylelikle adı geçen teşebbüslerin satışa sundukları pek çok ürünün perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip, topla-dağıt (hub and spoke) özelliği de sergileyen kartel niteliğindeki anlaşma veya uyumlu eylemler yoluyla, anılan teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine,

b) Yukarıda adı geçen teşebbüslerle birlikte soruşturma tarafı tedarikçilerden Savola Gıda ve San. Tic. A.Ş.’nin de kendi ürünleri bakımından söz konusu perakendeciler arasında raf fiyatları ve fiyat geçişleri konusunda danışıklılığın/koordinasyonun sağlanması ve bu danışıklılığın sürdürülmesi, yine bu çerçevede perakendecilerin geleceğe dönük fiyatları ve fiyat geçiş tarihleri gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşımına aracılık etmesi yönüyle açıkça perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip topla-dağıt (hub and spoke) kartel görünümünde ortaya çıkan anlaşmalar veya uyumlu eylemler yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine ve bu ihlal nedeniyle perakendeciler ile birlikte ve eşit derecede sorumlu olduğuna,

c) Bu çerçevede Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in (Ceza Yönetmeliği) 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (a) bendi ile 7. maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren

1. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’ye 958.129.194,39 TL;

2. CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.’ye 142.469.772,07 TL

3. Migros Ticaret A.Ş.’ye 517.672.762,75 TL;

4. Savola Gıda ve San. Tic. A.Ş.’ye 22.210.998,63 TL;

5. Şok Marketler Ticaret A.Ş.’ye 384.369.037,15 TL;

6. Yeni Mağazacılık A.Ş.’ye 646.582.329,39 TL; idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.

CEZA ALAN ZİRCİR MARKETLER!