Zincir marketler hangileri, listesi? Kabine Toplantısında zincir market kararı!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 3 saatlik görüşmenin ardından sona erdi. Toplantının kararlarını Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz," diyerek 3 hafta için alınan kararları duyurarak alınan yeni kararları açıkladı. Zincir marketler hangileri, listesi?

Tam kapanma kararı alındığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19:00'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 5'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Yeme içme sektörlerinde sadece paket servis ile hizmet verecekler. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak diğer günlerde belirtilen saatlerde hizmet verebilecekler. Şehirlerarası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak. Şehirlerarası toplu ulaşım araçları yüzde 50 kapasite ile çalışacaklardır. Uzaktan çalışan kamu personelleri sokağa çıkma yasaklarına tabi olacaklar. Tüm okullarda yüz yüze eğitime ara verilecek ve tüm sınavlar ertelenecektir. Tarım sektöründe çalışanların faaliyetleri için ayrıca bir düzenleme yapılacaktır. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır.” şeklinde konuştu.

Zincir marketler hangileri?

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