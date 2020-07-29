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Zimbabve Tarım Bakanı Kovid-19'dan hayatını kaybetti

AA |  29 Temmuz 2020 Çarşamba - 11:42 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 11:42

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de Tarım Bakanı Perence Shiri, yeni tip corona virüsten (Kovid-19) yaşamını yitirdi.


Ulusal basında çıkan haberlere göre, 65 yaşındaki Shiri, Kovid-19  hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
 
Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, Twitter hesabından yaptığı  paylaşımda, "Uzun süredir arkadaşım olan Tarım Bakanı, emekli Tümgeneral Perrence  Shiri'nin ölümünü derin üzüntüyle açıklıyorum. Shiri, hayatını ülkesinin  özgürlüğüne, bağımsızlığına ve hizmetine adamış gerçek bir vatanseverdi."  ifadelerini kullandı.
 
Shiri'nin şoförü de birkaç gün önce Kovid-19'dan hayatını kaybetmişti.
 
Ülkede şimdiye kadar 2 bin 817 Kovid-19 vakası görüldü, 40 kişi  yaşamını yitirdi.

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Zimbabve Tarım Bakanı corona virüs
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