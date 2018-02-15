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Zimbabve'de muhalefet lideri Tsvangirai öldü

AA |  15 Şubat 2018 Perşembe - 1:41 | Son Güncelleme : 15 02 2018 - 1:41

Zimbabve'de muhalefet partisi lideri Morgan Tsvangirai hayatını kaybetti.


Yerel basına konuşan muhalefetteki Demokratik Değişim Hareketinin (MDC) Başkan Vekili Elias Mudzuri, 65 yaşındaki Tsvangirai'nin Güney Afrika'da bir hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.
 
Tsvangirai, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

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