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Zimbabve’de kumasını döven kadına hapis cezası

10 Ocak 2018 Çarşamba - 13:50 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 13:50

Zimbabve’de kumasını döven bir kadına 18 ay hapis cezası verildi.


Ülkenin resmi gazetesi The Herald’da yer alan habere göre, 42  yaşındaki Loice Mwaramba, kocasının ikinci eşi Alice Fistara’ya şiddet uyguladığı  suçlamasıyla yargılandığı davada 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 
Mahkeme, Mwaramba’nın suçunu itiraf etmesini göz önünde bulundurarak,  sanığın önümüzdeki beş yılda aynı suçu işlememesi halinde 6 ay, bir ilkokulda 420  saat kamu hizmetini tamamlaması halinde ise kalan 12 aylık cezasının  düşürülmesine hükmetti.
 
Dava sırasında konuşan Mwaramba, “Kocam 6 çocuğuma bakmak için bana  para vermiyor ve ben o kadının kocamı bana karşı zehirlediğini biliyorum.”  ifadesini kullandı.
 
Öte yandan, mahkemeye sunulan sağlık raporunda kuması tarafından  şiddete maruz kalan Fistara’nın ciddi yaralar aldığı kaydedildi.
 
Ülkede çok evlilik resmi olarak yasak olsa da örfi hukuka göre meşru  kabul ediliyor.
 
  
 

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