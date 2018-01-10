Zimbabve’de kumasını döven kadına hapis cezası

Ülkenin resmi gazetesi The Herald’da yer alan habere göre, 42 yaşındaki Loice Mwaramba, kocasının ikinci eşi Alice Fistara’ya şiddet uyguladığı suçlamasıyla yargılandığı davada 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Mwaramba’nın suçunu itiraf etmesini göz önünde bulundurarak, sanığın önümüzdeki beş yılda aynı suçu işlememesi halinde 6 ay, bir ilkokulda 420 saat kamu hizmetini tamamlaması halinde ise kalan 12 aylık cezasının düşürülmesine hükmetti.

Dava sırasında konuşan Mwaramba, “Kocam 6 çocuğuma bakmak için bana para vermiyor ve ben o kadının kocamı bana karşı zehirlediğini biliyorum.” ifadesini kullandı.

Öte yandan, mahkemeye sunulan sağlık raporunda kuması tarafından şiddete maruz kalan Fistara’nın ciddi yaralar aldığı kaydedildi.

Ülkede çok evlilik resmi olarak yasak olsa da örfi hukuka göre meşru kabul ediliyor.