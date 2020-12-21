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Zimbabve'de 10 bin kişiye işe gitmeden maaş verildiği ortaya çıktı

AA |  21 Aralık 2020 Pazartesi - 9:37 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 9:37

Yolsuzluklar ve ekonomik krizle mücadele eden Afrika ülkesi Zimbabve'de işe gitmeden maaş ödendiği tespit edilen 10 bin kişinin maaşı kesildi.


Yerel basındaki habere göre, biyometrik kayıt sistemine geçilmesinin  yasa dışı maaş alınmasının önüne geçilmesinde önemli bir adım olduğu belirtildi.
 
Kamu Hizmetleri Komisyonu tarafından yürütülen soruşturmalar sonrası  10 bin kişinin işe gitmeden maaş aldığının tespit edildiği ve bu kişilere yapılan  ödemenin kesildiği açıklandı.
 
Afrika’nın bir zamanlar "tahıl ambarı" olarak adlandırılan ülkesi  Zimbabve'de devam eden ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle nüfusun yüzde 60’ının  gıda güvenliği bulunmuyor.
 
Ülkede yıllık enflasyon yüzde 785'e çıkarken ABD ve Avrupa Birliği  yaptırımları, ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.
 

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