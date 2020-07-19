Kurban Bayramı'na az bir zaman kala pek çok kişi, Zilhicce orucu ile ilgili hükümleri merak ediyor. Zilhicce’nin ilk on günü faziletinin çok büyük olması ve Kurban Bayramı'nın da Zilhicce'nin ilk on gününe denk gelmesi nedeniyle pek çok kişi de Zilhicce orucu ne zaman başlıyor? Zilhicce orucu ne zaman tutulur? Zilhicce orucu ne zaman başlıyor? sorularını araştırıyor. İşte Diyanet'e göre Zilhicce ayı ve Zilhicce orucu hakkında detaylar...

Zilhicce’nin ilk on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanıyor. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayet ediliyor. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle pek çok kişi Zilhicce ayı fazileti ve Zilhicce orucu ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Zilhicce orucu ne zaman başlıyor? Zilhicce orucu ne zaman tutulur? Zilhicce orucu ne zaman başlıyor? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Zilhicce orucu ile ilgili açıklaması...

ZİLHİCCE’NİN İLK ON GÜNÜNÜN FAZİLETİ NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre Zilhicce ayının fazileti ile ilgili şu ifadelere yer veriliyor.

"Fecr suresinin 2. âyetinde geçen “on gece” ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce’nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, XXXI, 163). Zilhicce’nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.); “Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” buyurmuş, sahabîler, “Ey Allah’ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür? “ diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); “Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)” (Buhârî, Îdeyn, 11) buyurmuştur.

Zilhicce’nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, II, 459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyâm, 196, 197; Ebû Dâvûd, Savm, 64; Tirmizî, Savm, 46)."

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Zilhicce ayı 22 Temmuz ’da başlayacak ve 3 Ağustos’a kadar devam edecek.

ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Peygamberimizin zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür. Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş , yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dedi i (Müslim, Sıyâm, 196-197) nakledilmiştir.