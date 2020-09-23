Zift yüklü tanker devrildi, Bolu Dağı ulaşıma kapandı

Zift yüklü tanker Bolu Dağı D-100 kara yolu geçişinde bir otomobile çarparak devrildi. Tankerde bulunan zift yola akarken, Bolu Dağı’nın Ankara ve İstanbul yönleri ulaşıma kapatıldı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Bolu Dağı D-100 kara yolu geçişi Bakacak mevkisinde meydana geldi.

İstanbul yönüne giden 72 AAG 546 plakalı zift yüklü tanker, aynı istikamette ilerleyen 14 NA 604 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada, tanker sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tankerde bulunan zift yola akarken, Bolu Dağı’nın Ankara ve İstanbul yönleri ulaşıma kapatıldı. Tankerin yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ankara ve İstanbul yönüne giden araçlar TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişine yönlendirildi. D-100 kara yolundaki araçlar ise yolun açılmasını beklemeye başladı.