06 Mayıs 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.425 0.38 EURO 10,0300 0.34
USD 8,3170 0.04 ALTIN 479,720 0.43
CANLI BORSA
TÜMÜ

Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü!

06 Mayıs 2021 Perşembe - 10:42 | Son Güncelleme : 06 05 2021 - 11:31

İstanbul Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.


Sümer Mahallesi'nde, yıkılma riski nedeniyle daha önce boşaltılan  binanın çökmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Enkazın altında park halindeki araçların bulunduğu görüldü.
 
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 10.30’da Zeytinburnu  Sümer Mahallesi'nde bulunan 27/3 numaralı sokaktaki 5 katlı bir binada çökme  meydana geldiği belirtildi.
 
Olay yerine AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek,  çevrede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı aktarılan açıklamada, "Alınan ilk  bilgilere göre, binanın yıkılma riski nedeniyle daha önceden boşaltıldığı  anlaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyuna bilgi sunulacaktır." ifadelerine yer  verildi.
 
7b37dfc1c6b264e2c2cbcf54e01cdc75.jpg (600×450)
 
fed5f981a8851277dd3fe926bc0fc8a8.jpg (600×450)
 
b8d23fac54170cc0d0e67abfde5c94fa.jpg (600×450)

ETİKETLER

İstanbul Zeytinburnu bina
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.