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Zeytin Dalı'nda 6 PKK terörist etkisiz hale getirildi

25 Eylül 2021 Cumartesi - 15:08 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 15:12

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


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