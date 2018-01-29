Zeytin Dalı Harekâtı Türkiye’yi birleştirdi

Hava Lojistik Pilot Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, "Milletimiz PKK konusunda artık kesin çözüm istiyor" dedi ve ekledi: "PKK'yı destekleyenler hep Batılılar oldu. Halkımız bunun da artık bilincinde"

TSK öncülüğünde 20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında birliklerimiz adım adım güvenli bir şekilde Afrin hedefine doğru ilerliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonunun gerekirse Irak sınırına kadar devam edeceğinin mesajını verirken, AB ülkelerinden olumlu sinyaller geldi. ABD ise "Güvenli bölgeyi 30 kilometreye çıkaralım" diyerek Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeye çalışıyor. Türkiye kararlı tutumundan geri adım atmıyor. Mehmetçiğin terörle mücadelede gösterdiği büyük fedakârlığı, bölgede bundan sonra yaşanacak süreci, Hava Lojistik Pilot Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş ile konuştuk. Erdoğan, "Türkiye, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda da benzer duyguları yaşamıştı. Afrin operasyonu Kıbrıs'ta olduğu gibi Türkiye'yi birleştirdi" dedi.