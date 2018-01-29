Zeytin Dalı Harekatı paniği! Terör örgütü Afrin’i Esad’a vermek için çabalıyor

İzvestiya gazetesinin haberinde, terör örgütleri PKK /PYD ve YPG’nin TSK 'nın Zeytin Dalı Harekatı'na devam ettiği Afrin'i Suriye hükümet güçlerinin kontrolüne verme yönünde görüşmeler gerçekleştirdiği ve Rusya 'nın da terör örgütleri PKK/PYD ve YPG’yi ikna etmek için arabuluculuk rolünü üstlendiği ileri sürüldü.

İzvestiya gazetesine konuşan terör örgütleri PKK/PYD ve YPG’den bir kaynak, Zeytin Dalı Harekatı'nın terör örgütleri PKK/PYD ve YPG’nin Afrin'i Suriye ordusunun kontrolüne vermek için uzlaşma noktası bulmaya zorladığını ifade etti. Kaynak, "Afrin ve çevresindeki bölgeleri vermeye hazırız, ancak çıkarlarımızın zarar görmeyeceği yönünde garanti de almalıyız" dedi.

'RUSYA, İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR'

Rus bir diplomatik kaynak da konuyla ilgili henüz nihai bir karara ulaşılmadığını, ancak görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. Kaynak ayrıca Rusya'nın da arabuluculuk yaparak terör örgütleri PKK/PYD ve YPG’nin, Afrin'in Şam 'a verilmesi konusunda ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Terör örgütleri PKK/PYD ve YPG’nin uzantısı Rusya Kürtleri Ulusal ve Kültürel Federal Otonomisi Konseyi lideri Ferhat Patiyev de iddiaları doğrulayarak, görüşmelerin gerçekleştirildiğini, Rusların olduğu gibi terör örgütleri PKK/PYD ve YPG’nin de şartlarının olduğunu söyledi. Patiyev, terör örgütleri PKK/PYD ve YPG’nin Afrin'deki durumu üzerinde bir uzlaşmaya varıldığında nihai kararın alınacağını bildirdi.