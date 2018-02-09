Afrin'de bulundu! YPG hazırlamış...

Mehmetçiğin Cinderes'te ilerleyişi sürüyor. TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Eşkan ve Cukali Favkani köylerini terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi. Cinderes'in Dükkan ve Nisriyye köyü ile Nisriyye Tepesi de gün içinde alınmıştı. Temizlenen bölgelerde, teröristlerin hendek kazarak TSK ve ÖSO'yu pusuya düşürmeye çalıştığı ortaya çıktı.

