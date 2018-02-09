Afrin'de bulundu! YPG hazırlamış...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Eşkan ve Cukali Favkani köylerini terörden arındırdı.
Bölgedeki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Cinderes beldesine bağlı Eşkan ve Şeyh Hadid beldesine bağlı Cukali Favkani köylerini PYD/PKK'dan aldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Nisriyye Tepesi ile Nisriyye Köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan arındırdı. TSK ve ÖSO birliklerinin ele geçirdiği bölgede, teröristlerin hendek çalışması yaptığı ortaya çıktı.