Suriyeliler, Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için dilekçe verdi

Türkiye'nin kendilerine kucak açtığını ifade eden gençler, "Türkiye bize sahip çıktı. Şimdi bizler de borcumuzu ödemek için Türk askerinin yanında yer alarak, Afrin'de terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'na gönüllü asker olarak katılmak için dilekçe vermeye geldik" dedi.

Aydın'da, Ahıskalı Türkleri ile Suriye, Filistin Pakistan ve Afganistan uyruklu yaklaşık 60 kişi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik için müracaat etti.

Aralarında kadınların da olduğu, ellerinde Türk bayrağı ve "Tek umut Türkiye", "Afrin için tek yürek", "Bizi de askere alın" yazılı dövizler taşıyan grup, Aydın Askerlik Şubesi önüne geldi.

Gönüllü olarak askere alınmak için başvuran Suriye uyruklu Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencisi Enes Deep, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de terör örgütlerinin baskısından dolayı Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini belirten Deep, "Allah Türk askerini korusun, Allah onlardan razı olsun. Bize hem destek veriyorlar hem de ülkemizi kurtarıyorlar. Biz buraya hep beraber olduğumuzu göstermek için geldik." dedi.

Suriye uyruklu Fadi Musa ise ülkesinde çok ciddi sıkıntıların olduğunu anlatarak, "Halkımız hem PYD/PKK'dan hem de DEAŞ’tan sıkıntılar yaşayıp baskılar görüyordu. Bu açıdan hem ülkemizin temizlenmesi hem de Türkiye’nin sınır güvenliği açısından bu operasyon çok önemlidir. Eğer ülkemiz teröristlerden temizlenirse biz çok huzurlu şekilde yaşayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ahıska Türkü Alişan Konyalı da kahraman Türk askerlerinin yanında olduklarını göstermek adına gönüllü askerlik başvurusunda bulunduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin çok büyük ve güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Konyalı, "Askerimizin ve devletimizin yanındayız. Hükumetin verdiği kararları destekliyoruz. Bizler Osmanlı torunlarıyız. Devletimizin duacısıyız." diye konuştu.

Gönüllü askerlik için başvuran kadınlardan Ahıska Türkü Ülke Turanova ise "Allah askerlerimize güç, kuvvet ve sabır versin. Biz de o kahramanlara destek olmak için buraya geldik. Lazım olduğu takdirde vatana canımız fedadır. Allah onları başımızdan eksik etmesin." dedi.

Ahıskalı Türkleri ile Suriye, Filistin, Pakistan ve Afganistan uyruklulardan oluşan yaklaşık 60 kişi, gönüllü askerlik formunu doldurarak dilekçelerini askerlik şubesine teslim etti.

Askerlik şubesindeki görevlilere dilekçelerini veren grup daha sonra dağıldı.