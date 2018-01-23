23 Ocak 2018 Salı
İSTANBUL 
5°C / 2°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.400 0.99 EURO 4,6320 0.08
USD 3,7680 -0.16 ALTIN 162,160 0.10
CANLI BORSA
TÜMÜ

Suriyeliler, Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için dilekçe verdi

DHA/AA |  23 Ocak 2018 Salı - 16:04 | Son Güncelleme : 23 01 2018 - 16:11

ŞANLIURFA'da yaklaşık 500 Suriyeli genç, ellerinde Türk bayraklarıyla slogan atarak, 'Zeytin Dalı Harekâtı'na gönüllü katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'deki terör örgütlerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek amacıyla bir araya gelen 500 Suriyeli genç, ellerinde Türk bayraklarıyla Esentepe Mahallesi'nde bulunan askerlik şubesi önünde toplandı. Sık sık Türkçe ve Arapça slogan atan Suriyeli gençler, burada yetkililere dilekçe verip, harekâtı alınmalarını istedi.
 
Türkiye'nin kendilerine kucak açtığını ifade eden gençler, "Türkiye bize sahip çıktı. Şimdi bizler de borcumuzu ödemek için Türk askerinin yanında yer alarak, Afrin'de terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'na gönüllü asker olarak katılmak için dilekçe vermeye geldik" dedi.
 
Askerlik şubesindeki görevlilere dilekçelerini veren grup daha sonra dağıldı.
AYDIN'DA DA AYNI GÖRÜNTÜ

Aydın'da, Ahıskalı Türkleri ile Suriye, Filistin Pakistan ve Afganistan uyruklu yaklaşık 60 kişi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK)  Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik için  müracaat etti. 
 
 
Aralarında kadınların da olduğu, ellerinde Türk bayrağı ve "Tek umut  Türkiye", "Afrin için tek yürek", "Bizi de askere alın" yazılı dövizler taşıyan  grup, Aydın Askerlik Şubesi önüne geldi.
 
Gönüllü olarak askere alınmak için başvuran Suriye uyruklu Adnan  Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencisi Enes Deep, gazetecilere yaptığı açıklamada,  Suriye'de terör örgütlerinin baskısından dolayı Türkiye'ye geldiğini söyledi.
 
Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini belirten Deep, "Allah Türk  askerini korusun, Allah onlardan razı olsun. Bize hem destek veriyorlar hem de  ülkemizi kurtarıyorlar. Biz buraya hep beraber olduğumuzu göstermek için geldik."  dedi.
 
Suriye uyruklu Fadi Musa ise ülkesinde çok ciddi sıkıntıların olduğunu  anlatarak, "Halkımız hem PYD/PKK'dan hem de DEAŞ’tan sıkıntılar yaşayıp baskılar  görüyordu. Bu açıdan hem ülkemizin temizlenmesi hem de Türkiye’nin sınır  güvenliği açısından bu operasyon çok önemlidir. Eğer ülkemiz teröristlerden  temizlenirse biz çok huzurlu şekilde yaşayabiliriz." ifadelerini kullandı.
 
Ahıska Türkü Alişan Konyalı da kahraman Türk askerlerinin yanında  olduklarını göstermek adına gönüllü askerlik başvurusunda bulunduklarını dile  getirdi.
 
 Türkiye'nin çok büyük ve güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Konyalı,  "Askerimizin ve devletimizin yanındayız. Hükumetin verdiği kararları  destekliyoruz. Bizler Osmanlı torunlarıyız. Devletimizin duacısıyız." diye  konuştu.
 
Gönüllü askerlik için başvuran kadınlardan Ahıska Türkü Ülke Turanova  ise "Allah askerlerimize güç, kuvvet ve sabır versin. Biz de o kahramanlara  destek olmak için buraya geldik. Lazım olduğu takdirde vatana canımız fedadır.  Allah onları başımızdan eksik etmesin." dedi.
  
Ahıskalı Türkleri ile Suriye, Filistin, Pakistan ve Afganistan  uyruklulardan oluşan yaklaşık 60 kişi, gönüllü askerlik formunu doldurarak  dilekçelerini askerlik şubesine teslim etti.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.