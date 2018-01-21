21 Ocak 2018 Pazar
İSTANBUL 
13°C / 9°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.147 -1.46 EURO 4,6610 0.80
USD 3,8110 0.96 ALTIN 163,320 1.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

Zeytin Dalı Harekatı kara unsurlarıyla gelişiyor

AA |  21 Ocak 2018 Pazar - 21:09 | Son Güncelleme : 21 01 2018 - 21:09

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Afrin'de 11 noktayı ele geçirerek güvenli ilerleme hatları oluşturdu.


Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve harekata destek  veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, sabah saatlerinde başlayan kara harekatında  Afrin'in Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile  Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi ile 240. Tepe isimli  noktaları ve iki tepeyi daha ele geçirdi.
 
Böylece harekatın ilk gününde Afrin'in kuzey, kuzeybatı ve batı  yönlerinden girilmiş oldu.
 
ÖSO unsurları Afrin'de ilerledikleri bir bölgede bazı köylülerle bir  araya gelerek güvenliklerinin sağlanacağı konusunda güvence verdi.
 
Muhalifler köylülere harekatın amacının bölgeyi terör örgütü  işgalinden kurtarmak olduğunu anlattı. ÖSO tarafından paylaşılan bir videoda,  komutanın köylülere, "Siz bizim dostumuz, bizim ailemizsiniz. Buraya, size  uygulanan zulme son vermek için geldik. (PYD/PKK) Onlar bizim ortak düşmanımız"  dediği görüldü.
 
Afrinli köylüler de ÖSO mensuplarına birlik ve beraberlik mesajlarını  iletti.
 
TSK ve ÖSO unsurları ilerledikleri ilk noktalarda ciddi bir direnişle  karşılaşmadı. Muhalifler, Raco'nun köylerinde bazı terör örgütü mensuplarını sağ  ele geçirdi.
 
TSK uçakları da gün boyu terör örgütü mevzilerini vurdu. Cinderis  beldesine bağlı Celeme, Himdiye, Haclar, Freriye ve Tel sellür köylerinde örgüte  ait hedeflerin bombalandığı görüldü.
 
PYD/PKK'nın Tel Rıfat ilçesine bağlı Malikkiye'deki terör yuvaları da  Türk  jetlerinin ve topçusunun hedefi oldu.
 
Örgüt doğrudan sivilleri hedef alıyor
 
Terör örgütü ise sivilleri doğrudan hedef almaya devam ederek  Afrin'den Azez ilçesinin Kelcibrin beldesine saldırdı. Saldırıda 2 sivil hayatını  kaybetti.
 
 
Öte yandan Afrin'in doğu hattındaki Azez ilçesinde ÖSO güçlerinin  yoğun hazırlıklar içinde olduğu görüldü.
 
Zeytin Dalı Harekatı'nın kara unsurlarının Afrin'e yeni saldırılarla  farklı yönlerden de girerek gelişmesi bekleniyor.
 
Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı
 
Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin  uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik  Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler  sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak  bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada,  yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi  için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.
 
Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya  devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu.  Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü  Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos  Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin  kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü,  Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.
 
Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde  65'i örgütün işgali altında bulunuyor.

ETİKETLER

Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı PYD/PKK Afrin
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.