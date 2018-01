Zeytin Dalı Harekatı başladı! Türkiye, Afrin'e girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK//PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek için 'Zeytin Dalı Herakatı' başlattığını duyurdu. Harekat, Türk jetlerinin terör hedeflerini vurmasıyla başladı. TSK 7 bölgede tespit edilen 108 hedefin vurulduğunu, 72 uçağın da üslerine döndüğünü açıkladı. Bölgede an be an önemli gelişmeler yaşanıyor. İşte dakika dakika Zeytin Dalı Harekatı...