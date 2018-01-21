Zeytin Dalı Harekatı başladı! Türkiye, Afrin'e girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK//PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek için 'Zeytin Dalı Herakatı' başlattığını duyurdu. Harekat, Türk jetlerinin terör hedeflerini vurmasıyla başladı. TSK 7 bölgede tespit edilen 108 hedefin vurulduğunu, 72 uçağın da üslerine döndüğünü açıkladı. Bölgede an be an önemli gelişmeler yaşanıyor. İşte dakika dakika Zeytin Dalı Harekatı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın "Afrin operasyonu sahada fiilen başladı" açıklamasının ardından Türk savaş uçakları Afrin'deki hedefleri vurmaya başladı. TSK , harekatın adını "Zeytin Dalı" olarak duyurdu.

Afrin'e yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini buradan takip edebilirsiniz.

05.00 ESAD'DAN TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM Türkiye’nin Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK’ya yönelik başlattığı askeri harekatın ardından Beşşar Esed rejimi, Halep merkezindeki örgüt unsurlarının Afrin’e yardım göndermesinin önünü açtı. Esad rejimi, terör örgütünün işgalindeki Şeyh Maksud mahallesinden Afrin’e takviye gönderebilmesi için kara yolundan geçiş imkanı sağlıyor. Örgüt, rejimin izniyle Halep merkezi Afrin'e bağlayan Nubul Zehra kara yolunu kullanmaya başladı. Şeyh Maksud mahallesinden çok sayıda PYD/PKK’lı, mühimmat yüklü araçlarla Afrin yönünde ilerliyor.

04.50- CENTCOM’DAN AFRİN AÇIKLAMASI

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, "Afrin'in kendileri için bir operasyon alanı olmadığını" ve "Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyon konusunda kendilerine bilgi verdiğini" kaydetti.

03.18 - SEVKİYAT TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı” kapsamında Afrın bölgesine askeri sevkiyat sürüyor. Doğu ve batı illerinden Kilis ’e gelen tanklar ile fırtına obüs topları askeri araçlar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye ’ye geçiş yapıyor. Peyder pey tankların Suriye’ye geçişleri sürüyor.

03.01 - KLİS VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "4 noktaya roket isabet etti. Can kaybı yok, bir kişinin yüzüne cam parçası isabet etti." dedi. Tekinarslan, angajman kuralları gereği roket atılan bölgeye güvenlik güçlerinin misliyle karşılık verdiğini kaydetti. Türk askerine sevgi gösterisi GALERİ

01.50 - ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ

TSK'nın Afrin operasyonu kapsamında Öncüpınar Sınır Kapısı çevresinde ve bazı sınır mahallerinde Zeytindalı Harekâtı’na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızın korunması için özel güvenlik bölgesi oluşturuldu. 15 gün sürecek olan özel güvenlik bölgesi uygulamasında bu bölgeye girişin kolluk kuvvelerinin iznine bağlı olduğu belirtildi. 01.40 - KİLİS'E ROKET DÜŞTÜ Kilis kent merkezinde bir mahalleye 3 roket düştü. Ekrem Çetin Mahallesi'nde saat 01.40 civarında Suriye tarafından birkaç dakika arayla ateşlendiği belirtilen roketler, iki ev ve bir iş yerine isabet etti. Can kaybının meydana gelmediği olayda binalarda hasar oluştu. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliğini aldıktan sonra sağlık ekipleriyle olay yerinde inceleme başlattı. 01.15 - ÇOK SAYIDA TÜRK KOMANDOSU SINIR BİRLİĞİNE KATILDI Zeytin Dalı Harekatı'na katılacak olan komandoların bulunduğu çok sayıda otobüs, Hatay 'ın Hassa ilçesindeki sınır birliğine vardı. 01.11 - AFRİN'E 40 DAKİKADA 20 ATIŞ Türk Silahlı Kuvvetlerine ait fırtına obüslerinin Afrin'deki hedeflere 40 dakikada 20 atış yaptığı bildirildi.

00.20 - TSK OBÜSLERLE VURUYOR

Türk ordusu, terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik obüs atışları gerçekleştiriliyor.

00.11 - ŞİDDETLİ PATLAMA

Afrin'de geceyarısı şiddetli bir patlamanın meydana geldiği bildirildi. Yaşanan patlamanın Kilis'ten de hissedildiği ifade edildi.

23.36 TÜRK KOMANDOLARI REYHANLI'YA GETİRİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen 3 otobüs komando da sınır birliklerine sevk edildi.

23.03 ORG. AKAR: ZEYTİN DALI HAREKAT'I MEŞRU MÜDAFAADIR

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın komuta merkezinde açıklama yaptı. Akar, "Zeytin Dalı Harekat'ı meşru müdafaadır" dedi.

22.53 KAHRAMAN: HUKUKA UYGUN TBMM Başkanı İsmail Kahraman , Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, "Uluslararası hukuka uygun olan harekatın tek hedefi terör örgütleri ve teröristlerdir." dedi.

22.41 - ÜÇÜLKENİN BÜYÜKELÇİLERİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyelerinden İngiltere Fransa ve Çin'in Ankara büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgilendirildi.

22.30 - TÜRK TANKLARI SURİYE'DE

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Türk tankları Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye geçti. Akşam saatlerinden itibaren Kilis’e gelen tanklar ile obüs teçhizatı, Kilis’in Öncüpınar Sınır kapısı üzerinden geniş güvenlik önlemleri altında Suriye’ye geçiş yapıyor.

22.01 - ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye sınırındaki durumla ilgili endişelerinin kabul edildiği söylenerek, taraflara şiddetten kaçınma çağrısı yapıldı.

21.45 – BAZI TERÖRİSTLER ÖRGÜTTEN KAÇARAK TESLİM OLDU

ÖSO'nun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, PYD/PKK'nin bazı üyelerinin örgütten kaçarak Mare ilçesindeki ÖSO birliklerine teslim olduğu duyuruldu.

21.24 BAŞBAKAN YILDIRIM: KARA UNSURLARIMIZ YARIN DEVREYE GİRECEK

Başbakan Binali Yıldırım , "Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk aşaması TSK hava unsurlarıyla gerçekleştirilmiş, hedeflerin neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiştir. Yarından itibaren gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecek. 'Afrin'de Kürtleri yok etmeye yönelik bir operasyon yapılıyor' gibi kara propagandaların gerçekle alakası yoktur" dedi.

18.30 108 HEDEF VURULDU

TSK, 18.30 itibariyle belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'ini vurdu. Hastanelere getirilen ölü ve yaralıların tümünün PYD/PKKlı olduğu öğrenildi. YPG'nin silah deposu da yerle bir edildi. Harekata katılan 72 uçak müteakip görevlere hazırlık için emniyetle üslerine döndü. OPERASYON BAŞLADI 20 Ocak Cumartesi günü 'Zeytin Dalı Harekatı' başladı. Hatay'ın Hassa ilçesinde savaş uçakları, saat 17.00 sıralarında Afrin'e geçip mevzilere bomba yağdırdı. Aynı zamanda Hassa ilçe sinindeki sınır birlikleri ile Kilis'teki sınır birliklerinden Afrin'e top atışları yapıldı. AFRİN NEREDE? Afrin, Suriye'nin kuzey batısında yer alıyor. Kentin nüfusu 50.000'in üzerindedir. Afrin'in sembolü zeytin ağacıdır. Zeytin için önemli bir üretim merkezidir. Zeytinyağı, tekstil ve Halep sabunu kentin yerel sanayilerinden bazılarıdır.