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Zeytin Dalı Harekatı ABD'nin SDG oyununu açığa çıkardı

AA |  05 Mart 2018 Pazartesi - 23:29 | Son Güncelleme : 05 03 2018 - 23:29

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, YPG/PKK militanlarının Suriye’nin doğusundan ayrılıp Afrin’e gitmesinden dolayı SDG ismini kullanan örgütün DEAŞ karşıtı operasyonlarının "duraksadığını" söyledi.


Haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Albay  Manning, YPG/PKK’nın paravanı SDG’nin Suriye’nin doğusunda DEAŞ karşıtı  operasyonlarında duraksamalar yaşadığını belirtti.
 
Manning, “Operasyonel duraksamalar çeşitli nedenlerden dolayı oluyor.  Bizim Suriye’deki görevimizde ise bir değişiklik yok. Hala DEAŞ’a odaklıyız.”  dedi.
 
Türkiye’nin Afrin’deki YPG/PKK unsurlarına yönelik Zeytin Dalı  Harekatı'nın “dikkatleri dağıttığı” şeklindeki değerlendirmesini yineleyen  Manning, “Operasyonların durması bizim oradaki öncelikli görevimiz konusunda uzun  vadede odağımızı değiştirmeyecektir.” dedi.
 
Manning, diğer taraftan örgütün halen DEAŞ’tan alınmış toprakları  kontrolünde tuttuğunu söyledi.
 
YPG/PKK terör örgütü ABD’nin tavsiyesi üzerine ABD’nin örgüte olan  desteğine karşı Türkiye’nin itirazlarını önlemek için SDG adı altında gizlenirken  örgütün Afrin'e takviye göndermeye devam etmesi ABD’nin SDG üzerinde oynadığı  kelime oyununu ortaya çıkardı.
 
Manning, “General Mazlum” olarak tanımladığı PKK'lı terörist Cemil  Mazlum ile Suriye’de ABD destekli YPG/PKK paravanı SDG ve türevleri olan sözde  askeri konseyleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.
 
İncirlik’e alternatif iddialarına yalanlama
 
Ayrıca, ABD’nin İncirlik Hava Üssü’ne alternatif olarak Suriye’nin  kuzeyinde ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesinde yeni üs arayışına  girdiği iddialarının doğru olup olmadığı sorulan Albay Manning, “Hayır, doğru  değil.” cevabını verdi.
 
Konuyla ilgili aynı toplantıda söz alan Pentagon Ortadoğu Masası  sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine-Galloway ise operasyonların durmasından  kaynaklı herhangi bir toprak kaybı yaşanmadığını ifade etti.
 
Binbaşı Galloway, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı  açıklamada, “SDG’nin DEAŞ karşıtı operasyonlarından son zamanlarda duraksama  olduğunun farkındayız. Operasyonel duraksamalar düzenli ve çeşitli nedenlerden  dolayı olabiliyor.” ifadelerini kullandı.
 
Cemil Mazlum’a destek veren Binbaşı Galloway, “General Mazlum ve yerel  Suriye askeri ve sivil konseylerini DEAŞ’a odaklandıkları sürece desteklemeye  devam edeceğiz.” dedi.
 
Sözcü, DEAŞ operasyonlarının dışında herhangi bir çaba içerisine giren  grupların ABD öncülüğündeki koalisyonun desteğini kaybedeceğini de belirtti.
 
Galloway, “Mümkün olan her yerde kuvvetlerimiz sadece DEAŞ’a karşı  kullanıldığından emin olmak üzere SDG altındaki Kürt unsurlara verilen silah ve  malzemeleri izleyecek. ABD yardımlarının herhangi bir şekilde kötüye kullanılması  veya amacının dışında kullanılması iddiaları ciddiye alınacaktır.”  değerlendirmesini yaptı.
 
"Türkiye ile birlikte çalışıyoruz" mesajı
 
ABD’nin, Türkiye’nin sınırlarının güvenliğini sağlama hakkını  anladığını ifade eden Galloway, Türkiye-Suriye sınır boylarındaki tansiyonu  düşürmek ve DEAŞ operasyonlarının kesintiye uğramaması için Türk mevkidaşları ile  çalıştıklarını kaydetti.
 
Galloway, “Suriye’nin kuzeybatısındaki durum konusunda oldukça  kaygılıyız ve tüm taraflara DEAŞ’ı yenmeye odaklanmaları, gerginliği düşürmeleri  ve Suriye savaşının çözümüne odaklanmaları çağrısında bulunuyoruz.”

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