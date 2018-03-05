Zeytin Dalı Harekatı ABD'nin SDG oyununu açığa çıkardı

Haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Albay Manning, YPG/PKK’nın paravanı SDG’nin Suriye ’nin doğusunda DEAŞ karşıtı operasyonlarında duraksamalar yaşadığını belirtti.

Manning, “Operasyonel duraksamalar çeşitli nedenlerden dolayı oluyor. Bizim Suriye’deki görevimizde ise bir değişiklik yok. Hala DEAŞ’a odaklıyız.” dedi.

Türkiye’nin Afrin’deki YPG/PKK unsurlarına yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın “dikkatleri dağıttığı” şeklindeki değerlendirmesini yineleyen Manning, “Operasyonların durması bizim oradaki öncelikli görevimiz konusunda uzun vadede odağımızı değiştirmeyecektir.” dedi.

Manning, diğer taraftan örgütün halen DEAŞ’tan alınmış toprakları kontrolünde tuttuğunu söyledi.

YPG/PKK terör örgütü ABD ’nin tavsiyesi üzerine ABD’nin örgüte olan desteğine karşı Türkiye’nin itirazlarını önlemek için SDG adı altında gizlenirken örgütün Afrin'e takviye göndermeye devam etmesi ABD’nin SDG üzerinde oynadığı kelime oyununu ortaya çıkardı.

Manning, “General Mazlum” olarak tanımladığı PKK 'lı terörist Cemil Mazlum ile Suriye’de ABD destekli YPG/PKK paravanı SDG ve türevleri olan sözde askeri konseyleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

İncirlik’e alternatif iddialarına yalanlama

Ayrıca, ABD’nin İncirlik Hava Üssü’ne alternatif olarak Suriye’nin kuzeyinde ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesinde yeni üs arayışına girdiği iddialarının doğru olup olmadığı sorulan Albay Manning, “Hayır, doğru değil.” cevabını verdi.

Konuyla ilgili aynı toplantıda söz alan Pentagon Ortadoğu Masası sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine-Galloway ise operasyonların durmasından kaynaklı herhangi bir toprak kaybı yaşanmadığını ifade etti.

Binbaşı Galloway, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, “SDG’nin DEAŞ karşıtı operasyonlarından son zamanlarda duraksama olduğunun farkındayız. Operasyonel duraksamalar düzenli ve çeşitli nedenlerden dolayı olabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Cemil Mazlum’a destek veren Binbaşı Galloway, “General Mazlum ve yerel Suriye askeri ve sivil konseylerini DEAŞ’a odaklandıkları sürece desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Sözcü, DEAŞ operasyonlarının dışında herhangi bir çaba içerisine giren grupların ABD öncülüğündeki koalisyonun desteğini kaybedeceğini de belirtti.

Galloway, “Mümkün olan her yerde kuvvetlerimiz sadece DEAŞ’a karşı kullanıldığından emin olmak üzere SDG altındaki Kürt unsurlara verilen silah ve malzemeleri izleyecek. ABD yardımlarının herhangi bir şekilde kötüye kullanılması veya amacının dışında kullanılması iddiaları ciddiye alınacaktır.” değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye ile birlikte çalışıyoruz" mesajı

ABD’nin, Türkiye’nin sınırlarının güvenliğini sağlama hakkını anladığını ifade eden Galloway, Türkiye-Suriye sınır boylarındaki tansiyonu düşürmek ve DEAŞ operasyonlarının kesintiye uğramaması için Türk mevkidaşları ile çalıştıklarını kaydetti.

Galloway, “Suriye’nin kuzeybatısındaki durum konusunda oldukça kaygılıyız ve tüm taraflara DEAŞ’ı yenmeye odaklanmaları, gerginliği düşürmeleri ve Suriye savaşının çözümüne odaklanmaları çağrısında bulunuyoruz.”