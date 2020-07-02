Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı bölgesindeki faaliyetlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.
Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı. pic.twitter.com/3N6p9tIU3s— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2020