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Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist gözaltına alındı

02 Temmuz 2020 Perşembe - 15:12 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 15:14

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüten 6 teröristin gözaltına aldığını duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı bölgesindeki faaliyetlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı terör
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