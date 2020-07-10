10 Temmuz 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.288 -1.30 EURO 7,7550 0.08
USD 6,8670 0.09 ALTIN 398,630 0.17
CANLI BORSA
TÜMÜ

Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

DHA |  10 Temmuz 2020 Cuma - 11:51 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 11:53

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.


Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek" denildi.
 

ETİKETLER

Zeytin Dalı PKK/YPG terörist
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.