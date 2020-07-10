Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek" denildi.
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- Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
DHA | 10 Temmuz 2020 Cuma - 11:51 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 11:53