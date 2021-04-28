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Zeynep Yılmaz'dan flaş iddia: 100 bin TL'yi eski eşim aldı!

28 Nisan 2021 Çarşamba - 9:36 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 9:36

Oyuncu Sezer İnanoğlu’nun eski eşi Zeynep Yılmaz, kendisi hakkında 100 bin TL'lik icra takibi başlatan kayınvalidesi Aysel İnanoğlu, şoförü Erhan Ç. ve banka çalışanı Sezen A. hakkında suç duyurusunda bulundu.


Aysel İnanoğlu, 16 Ocak 2017 tarihinde Zeynep Yılmaz’ın hesabına borç olarak 100 bin TL havale yaptığını ancak parasını geri alamadığını iddia etmişti. Yılmaz ise İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada parayı kendisinin değil, o dönem banka hareketleri kısıtlanan eski eşi Sezer İnanoğlu’nun aldığını öne sürdü.
Hürriyet'in haberine göre; Zeynep Yılmaz, Sezer İnanoğlu’na ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydını savcılığa delil olarak sundu.

Zeynep Yılmaz, "Sezer’in hesapları bloke olduğu için finans işi annesinin hesapları üzerinden dönüyordu. Annesi, Sezer’e gönderdiği parayı bana attı. Ben onun ödemelerini gerçekleştirdim. Sezer’den boşandım ama onlardan kurtulamadım. Dava sonunda da haklılığım ortaya çıkacak" açıklamasını yaptı.

 

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