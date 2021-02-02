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Zeynep, stüdyoyu neden terk etti?

02 Şubat 2021 Salı - 15:56 | Son Güncelleme : 02 02 2021 - 15:56

Gelinim Mutfakta 632. Bölümde Zeynep, yemek tadımı sırasında çok öfkelendi ve stüdyoyu terk etti!


Zeynep, tadım ve puanlama öncesi kaynanalar odasına giderek kaynanası Yasemin Hanıma ceviz yedirdi. Yedirmesindeki amaç ise, odada bulunan diğer kaynanalardan tepki aldı. Yasemin Hanım da, gelini Zeynep'in tavrından dolayı çok kötü oldu. Sıra Yasemin Hanımın tadım ve puanlamasına geldi. Yasemin Hanım, gelini Zeynep'in yemeğine 3 puan verince ortalık karıştı. Zeynep, çok öfkelendi ve hıncını kaynanası Yasemin Hanımdan çıkarmaya başladı. Diğer gelinlerin olaya karışması ile çok öfkelendi ve stüdyoyu terk etti. Yasemin Hanım, Zeynep'in bu davranışlarına çok kırıldı.
 

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