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Zeynep Sever Demirel'den yoga paylaşımı!

20 Şubat 2021 Cumartesi - 13:14 | Son Güncelleme : 20 02 2021 - 13:17

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel pandemi sürecinde yogaya merak sardı. Demirel sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını paylaştı.


2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, yogaya merak sardı.
 
Koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı evde karantinaya alan ve zor hareketleri başaracak kadar kendini geliştiren 31 yaşındaki Demirel, yeni pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
 
"BAZI SABAHLAR PEK GÜZEL"
 
Pandemi döneminde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Zeynep Sever Demirel, gönderilerine "Bazı sabahlar pek güzel" notunu düştü.
 
 
2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen ve iki çocuk annesi olan Demirel'in paylaşımları 17 binden fazla beğeni ve yorum aldı.
 

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