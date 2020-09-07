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Zeynep Sever böyle poz verdi! Beğeni yağdı

07 Eylül 2020 Pazartesi - 8:09 | Son Güncelleme : 07 09 2020 - 8:09

Fenerbahçe’nin teknik ekibinde yer alan Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever, Bodrum tatiline devam ediyor.


Eşinin takımla çalışmalarını sürdürdüğü için iki kızıyla teknede zaman geçiren Sever, bikinili çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaştı. Sever, kaslı vücudu sayesinde takipçilerinden yüzlerce beğeni mesajı aldı.
 
Öte yandan yaz aylarını kızlarıyla geçiren Zeynep Sever Demirel, küçük kızı Yeda'ya evlerinin havuzunda yüzme öğretmişti. Bir saatte öğrenen Yeda, annesini mutlu ederken, Demirel bu anları takipçileriyle paylaşmıştı.  Instagram’taki takipçileri, “Bize de öğret Zeynep Abla” diye mesajlar yazmıştı.
 
 

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Volkan Demirel fener Zeynep Sever
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