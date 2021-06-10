Zeynep Korel’in annesi ve kardeşine açtığı dava düştü

Zeynep Korel, babası Tanju Korel’den kalan mirastaki hakkını almak için Ocak 2020’de izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davası açmıştı.

İstanbul-Ortaköy, İzmir -Karaburun ve Çanakkale-Bozcaada’daki gayrimenkullerin satılmasına annesi Hülya Darcan'la kardeşi Bergüzar Korel'in izin vermediğini anlatan Zeynep Korel, satışın mahkeme yoluyla yapılmasını talep etmişti.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Zeynep Korel’in davasını takip etmemesi üzerine dosyayı işlemden kaldırarak açılmamış sayılmasına karar verdi.

Zeynep Korel, bir süre önce yaptığı açıklamada, kardeşi Bergüzar ile annesi Hülya Darcan’la barıştığını söylemişti.