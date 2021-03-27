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Zeynep Beşerler'den Fazıl Say açıklaması! 'Mantıksız, neden evlisin?'
Fazıl Say-Ece Dağıstan çiftinin "Sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Birbirimize hâlâ sırt çantamızla gelip gidiyoruz" açıklaması gündemden düşnmüyor. Bu konuda bir açıklama da oyuncu Zeynep Beşerler'den geldi.
Zeynep Beşerler, önceki gün Etiler’de kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi Derya Beşerler’le görüntülendi. Sohbet edip özlem gideren ikiliden Zeynep Beşerler, gazetecilerin röportaj talebini geri çevirmeyip soruları yanıtladı.