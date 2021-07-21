Zeynep Bastık düğündeki en sevdiği kareyi paylaştı

Şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarının sorularını cevapladı ve favori karesini paylaştı.

28 yaşına bastığı gün menajeri Tolga Akış’la evlenen Bastık, düğündeki en sevdiği fotoğrafı yüzük emojisi eşliğinde paylaştı.

Ünlü şarkıcı, “Eşinizle yaş farkınız ve size aldığı hediye nedir?” sorularına şu yanıtı verdi:

“Yaş farkımız 9. Düğün hediyesini söylemiyim. Fakat doğum günü hediyesi bisiklet aldı.”

Bastık, yurtdışı konserleriyle ilgili de şunları söyledi: