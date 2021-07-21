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Zeynep Bastık düğündeki en sevdiği kareyi paylaştı

21 Temmuz 2021 Çarşamba - 11:46 | Son Güncelleme : 21 07 2021 - 11:46

Şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarının sorularını cevapladı ve favori karesini paylaştı.


28 yaşına bastığı gün menajeri Tolga Akış’la evlenen Bastık, düğündeki en sevdiği fotoğrafı yüzük emojisi eşliğinde paylaştı. 
 
Ünlü şarkıcı, “Eşinizle yaş farkınız ve size aldığı hediye nedir?” sorularına şu yanıtı verdi: 
 
“Yaş farkımız 9. Düğün hediyesini söylemiyim. Fakat doğum günü hediyesi bisiklet aldı.” 
 
Bastık, yurtdışı konserleriyle ilgili de şunları söyledi: 
 
“Geçen seferden daha geniş bir yurtdışı turnesine çıkacaktım. Avrupa, Amerika, Türki Cumhuriyetler ve Rusya planım vardı. Fakat pandemi belirsizliğinden dolayı bu turneyi 2022 ilkbaharına erteledik. Ocak ayında sadece Amerika’da sahne alacağım.” 
 

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Zeynep bastık sosyal medya düğün
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