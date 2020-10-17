Zeynep Bastık, Penti’nin yeni marka yüzü oldu. Yakında ekranda olacak reklam filminde geri dönüştürülmüş plastik şişelerden üretilen ‘I’m In’ isimli doğa dostu koleksiyonu tanıtan şarkıcı, “Ben varım, değişime varım! Yaşadığımız dünyanın değerini bilmek, onun iyiliği için elimizden geleni yapmak hepimizin görevi” şeklinde konuştu.
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- Zeynep Bastık: Ben değişime varım!
Zeynep Bastık: Ben değişime varım!
17 Ekim 2020 Cumartesi - 9:12 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 9:12