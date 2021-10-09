Zeynep Avcı kimdir? Tan Taşçı'nın Yalan şarkısıyla Voice of Germany yarışmasına katılan Zeynep Avcı gündem oldu!

Tan Taşçı'nın "Yalan" şarkısını yorumlayan Zeynep Avcı tüm Avrupa’da konuşuyor. O Ses Türkiye’nin Almanya’daki versiyonu olan Voice of Germany yarışmasına katılan Zeynep Avcı programa damga vurdu. Performansıyla jüri üyelerini büyüleyen Avcı hakkında araştırmalar da arttı. Peki, Zeynep Avcı kimdir?

O Ses Türkiye’nin Almanya’daki versiyonu olan Voice of Germany yarışmasına katılan Türk kökenli Zeynep Avcı Türkçe seslendirdiği Yalan adlı şarkıyla geceye damgasını vurdu. Peki, Zeynep Avcı kimdir?

Zeynep Avcı kimdir?

Ailesi 1970'li yıllarda Almanya'ya gelen Zeynep Avcı, Berlin'de büyüdü. Birçok etkinlikte ve mekânda konserler verdi. 20 yıldır sahnelerde olan Berlinli Zeynep Avcı, Beatztanbul adlı orkestrasıyla tanınıyor.

Almanca ve Türkçe'ye çok iyi konuşan Zeynep, bunu ailesinin Türk kültürünü unutmaması sayesinde başardığını dile getiriyor.

İki çocuk annesi Zeynep Avcı, yarışmaya katılmadan önce “Türkiye’de yaşamamamıza rağmen, köklerimize çok bağlıyız. Bu kültürü aile içerisinde de devam ettirmeye çalışıyoruz. İnsanların yabancı dildeki bir şarkıyı, o dili bilmeseler bile hissetmelerinin mümkün olduğunu ispat etmek istiyorum. Ve bunun zamanının geldiğini düşünüyorum” açıklamasında bulunmuştu.