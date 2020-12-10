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Zeynep Alkan'dan şaşırtan açıklama

Yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızları Zeynep Alkan (22), önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Zeynep Alkan'dan şaşırtan açıklama Zeynep Alkan, Nişantaşı'nda bir AVM'de ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.
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