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Zerrin Özer yaşadığı dehşeti anlattı! 'Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım'

Ünlü sanatçı Zerrin Özer hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Zerrin Özer yaşadığı dehşeti anlattı! 'Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım' Armağan Çağlayan'ın Youtube sayfasında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programının bu haftaki konuğu sanatçı Zerrin Özer oldu. Programda zaman zaman duygusal anlar yaşayan Özer, 'Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım' sözleriyle yaşadığı kötü olayı anlattı.
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