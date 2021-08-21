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Zerrin Özer'in paylaşımına tepki yağmıştı! 'Kahroldum'
Ulusal Model Yarışması büyük finali önceki akşam Gayrettepe Point Otel'de yapıldı. Gecenin sunuculuğunu model Tuğba Özay ve Bülend Özveren yaparken, jüride Zerrin Özer, Aslı Turanlı, İzzet Öz, Bircan Bali ve Emsal Doğan gibi ünlü isimler yer aldı. Geceye damga vuran Özer, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı geceye yalın ayak katılmasıyla gündem olan usta sanatçı Zerrin Özer, gazetecilerin sorularını yanıtladı.